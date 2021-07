Troppe notti insonni incidono sul nostro organismo, portandoci problemi nel breve e nel lungo periodo.

Difficoltà di concentrazione, basso rendimento sul lavoro e negli impegni quotidiani, mal di testa cronico, sono solo alcune conseguenze derivanti da una stanchezza eccessiva.

La maggior parte delle volte si finisce a prendere pillole su pillole, con la speranza di dormire meglio.

Il problema è che queste pastiglie, a volte, possono comportare controindicazioni e conseguenze. Ecco perché, in questo articolo, scopriremo un modo per addormentarci in maniera del tutto naturale.

Diremo addio a sonniferi e tranquillanti, e impareremo a rilassare il nostro corpo e la nostra mente.

Non conteremo più le pecore per addormentarci dopo che avremo scoperto questo trucchetto

Quando ci mettiamo a letto di sera e la luce si spegne, la testa inizia a riempirsi di pensieri. Ansie, preoccupazioni, stress, possono incidere sulla nostra serenità e sulla stessa qualità del nostro sonno.

Un aiuto per risolvere questo problema ce lo fornisce proprio la natura. Esistono diversi tipi di piante che hanno effetti benefici sul nostro corpo, e basterà tenerli in camera per notare benefici immediati.

Il potos

Il potos, o photos, è una bellissima pianta da interno, con le sue caratteristiche foglie a forma di cuore. È la pianta ideale per rimuovere le sostanze nocive che inquinano l’aria della nostra stanza e della nostra casa.

Forse non tutti lo sanno, ma i mobili e il parquet rilasciano nell’aria la formaldeide, che il potos riesce a rimuovere velocemente. Inoltre è anche facile da curare: dovremo innaffiarla solo quando il terreno ne avrà necessità. Il luogo ideale in cui tenerla è luminoso, ma mai a contatto diretto con la luce.

L’areca palmata

Ecco un’altra pianta antistress perfetta per la camera da letto. Anche questa pianta purifica l’aria, infatti ha ottime capacità di assorbimento di benzene, monossido di carbonio e formaldeide.

Uno dei vantaggi di avere questa pianta è che, oltre a purificare l’aria, è in grado anche di funzionare come umidificatore naturale. Infatti, è ottima negli ambienti in cui l’aria è troppo secca. Ecco perché non conteremo più le pecore per addormentarci dopo che avremo scoperto questo trucchetto.

