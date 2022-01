Quante di noi amano le complesse nail art o gli smalti? La cura delle unghie è importantissima perché le mani sono il nostro biglietto da visita. Da qualche anno poi i prodotti per la nailcare in commercio sono aumentati in maniera sostanziosa. Gel, adesivi, stencil, smalti permanenti, acrilici e l’elenco potrebbe continuare. Alla base di ogni trattamento, però, ci devono essere delle unghie sane e forti. In questo articolo spiegheremo come la crescita e la salute delle unghie possano essere influenzate dall’influsso della Luna secondo la tradizione popolare.

Non contano smalto o gel, per avere unghie forti e sempre al top dovremmo fare ciò che consigliavano le nonne

È nota l’influenza della Luna sul mare con il fenomeno delle maree. Da questo evento naturale, una tradizione popolare millenaria vedrebbe un legame anche fra le fasi lunari e i lavori nell’orto. Non è finita qui perché la Luna eserciterebbe il suo influsso anche sulla crescita dei capelli e delle unghie. In un precedente articolo abbiamo già spiegato quando tagliare i capelli per farli crescere di più. Ora vedremo i giorni in cui tagliare le unghie affinché crescano più forti senza rischio di rottura, resistenti e sane.

In particolare si dovrebbero tagliare le unghie quando c’è la Luna in Capricorno. Quando la Luna è in questa posizione tutto ciò che ha a che fare con unghie e denti sarà potenziato. Occorre però fare una piccola differenza in base alle fasi lunari. Se tagliamo le unghie nei giorni in cui la Luna è in Capricorno ma in fase crescente avremo una crescita sana, forte e rapida. Se le tagliamo nei giorni in cui la Luna si trova in questo segno ma in fase calante, cresceranno sempre sane e resistenti ma meno rapidamente. Vediamo quindi quando sarebbe meglio tagliare le unghie nel 2022.

Quando dovremmo tagliarle:

a gennaio: dalle 11.00 del 29 alle 11.00 del 31 gennaio. C’è Luna calante in Capricorno, quindi tagliamo le unghie per renderle più forti ma la ricrescita sarà più lenta;

a febbraio avremo ancora la Luna calante in Capricorno a partire dalle 17.00 del 25 febbraio fino alle 19.00 del 27 febbraio;

a marzo si ripropone la Luna calante in Capricorno a partire dalle 22.00 del 24 marzo a mezzanotte del 26 marzo;

dalle 4.00 del mattino di giovedì 21 aprile alle 6.00 del 23 aprile. Sarà sempre però in fase calante quindi crescita forte ma lenta;

da mezzogiorno del 18 maggio alle 13.00 del 20 maggio. Sarà sempre in fase calante;

fissiamoci un appuntamento speciale con una manicure casalinga (vista l’ora) dalle 22.15 del 14 giugno. Il 14 giugno c’è Luna piena ma abbiamo ancora due giorni fino alle 22.00 del 16 giugno per rendere le nostre unghie sane e forti;

Ed ancora:

luglio ci riserverà delle sorprese: plenilunio e Luna crescente. Avremo unghie forti, belle e cresceranno velocemente. I giorni da segnare sono il 12 e il 13 luglio;

dalle 19.00 di lunedì 8 agosto fino alle 19.00 del 10 agosto, la Luna si troverà in Capricorno, in fase crescente;

il 5 e il 6 settembre si verificherà la situazione più positiva per il taglio unghie con Luna in Capricorno e in fase crescente.

in ottobre situazione identica a settembre ma il 2 e il 3;

a novembre i giorni da annotare sono il 25 ( dalle 22.00), il 26 e il 27( fino alle 22.00);

a dicembre la Luna sarà in Capricorno per due giorni il 23 e il 24. Il 23 però ci sarà Luna nuova quindi la saggezza popolare sconsiglia di tagliare le unghie.

Annotiamo queste date perché non contano smalto o gel, per avere unghie forti e sempre al top dovremmo fare ciò che consigliavano le nonne.