Quante volte ci è successo di rimanere stesi a letto per tanto tempo e non riuscire ad addormentarsi? Girarsi e rigirarsi fra le lenzuola ed innervosirsi sempre più perché non si riesce a prendere sonno?

Chiunque almeno una volta nella vita ha vissuto una situazione del genere. Spesso, ricorriamo a tisane rilassanti che ci aiutano a favorire il sonno. Non sempre, però, riescono ad aiutarci e rimaniamo comunque sdraiati a letto a fissare il soffitto. Infatti, non contando le pecore né prendendo sonniferi o camomilla, un metodo sorprendente per addormentarsi velocemente ce lo consigliano i militari.

Insonnia che brutta bestia

Come detto, a tutti è successo di aver avuto difficoltà nell’addormentarsi almeno una volta nel corso della propria vita. Anche fosse stato un singolo episodio, quello, si chiama insonnia. L’insonnia può essere associata a particolari momenti della vita, ad esempio quando siamo stressati o pieni di pensieri. Oppure, può essere ben più grave e considerata un vero e proprio disturbo, qualora questa si perpetui nel tempo.

Le cause legate a questa patologia possono essere molteplici. Fra le più rilevanti troviamo:

stress;

ansia;

ambiente che non concilia il sonno (rumore, illuminazione ecc.);

depressione;

problemi di salute;

assunzione di farmaci (antidepressivi, steroidei ecc.).

Tutte queste cause portano, quindi, ad avere difficoltà nell’addormentarsi, svegliarsi più volte durante la notte e non svegliarsi riposati. Non solo, anche durante il giorno facciamo fatica a riposare nonostante ci si rende conto di essere molto stanchi. Tutto ciò, comporta anche una forte irritabilità e mancanza di concentrazione anche negli impieghi quotidiani più semplici.

Cosa fare quindi?

Prima di svelare qual è il metodo miracoloso per riuscire ad addormentarsi rapidamente è opportuno capire se il problema è costante. Qualora la cosa si protragga per mesi, o addirittura anni, dobbiamo assolutamente affidarci ad un medico. In questi casi estremi, potremmo essere affiancati da uno specialista dei disturbi del sonno che ci indirizzerà nel percorso migliore da intraprendere in base alle nostre necessità.

Questo metodo, a dir poco insolito, viene direttamente dall’esercito americano e ci spiega come addormentarsi velocemente. I soldati dovevano riuscire e ridurre al minimo tutte le tensioni e rilassare il corpo. Questo li portava a riuscire ad addormentarsi rapidamente, svegliandosi riposati e portarli, quindi, ad essere vigili riducendo il rischio di errori. Nelle prime settimane di adattamento al metodo, potranno volerci anche un paio di minuti, ma a lungo andare non arriveremo nemmeno a 10 secondi.

Ecco i passaggi da seguire:

rilassare viso, lingua e mascella;

togliersi la tensione di dosso rilassando le spalle e lasciando le braccia a “peso morto” ai lati del corpo;

concentrarsi sul nostro respiro;

sentire tutto il corpo diventare sempre più pesante;

liberare la mente immaginando per 10 secondi un momento rilassante (un massaggio, un bagno ai caraibi ecc.). Oppure, se non riusciamo a concentrarsi su situazioni rilassanti, ripetersi le parole “non pensare” in continuazione.

Entro pochi secondi dovremmo esser riusciti ad addormentarci.

Basta davvero poco, quindi perché non provare?