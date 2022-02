La nostra salute e la linea possono dipendere da tanti fattori, anche da ciò che mangiamo. Gli esperti nutrizionisti raccomandano di assumere frutta e verdura, ma anche legumi. Spesso può capitare di non avere molta fantasia e, ad esempio, si cuociano le verdure in modo semplice per farne un contorno o un minestrone. Eppure, ogni tanto, farebbe bene cambiare, stuzzicare l’appetito e presentarle in un modo magari più completo.

La scelta delle verdure e degli ortaggi è vasta. Ogni stagione le bancarelle sfoggiano tante varietà, tutte da provare. Ci sono ricette tradizionali o tramandate in famiglia, oppure ci si può affidare alla propria creatività. L’importante è non far mancare le verdure nei nostri piatti, a pranzo o a cena, e di mangiarle nelle giuste porzioni. Nelle ricette che andremo a scoprire la protagonista è la scarola. Facilmente reperibile anche in autunno e inverno, si può gustare in vari modi, dal più semplice al più complesso, con vari ingredienti in aggiunta. Come contorno, da sola, o in una preparazione diversa, da farne un piatto unico, per risolvere ogni tanto il problema della cena.

Non con patate e carciofi o broccoli ma con la scarola e poco altro, ecco 2 ricette veloci per la cena

Rotolo di scarola e pancetta

Ingredienti:

500 g di farina 00;

200 ml di latte;

un uovo;

60 ml di olio d’oliva;

sale;

10 g di lievito di birra.

In una ciotola versare del latte caldo e il lievito e mescolare bene. Aggiungere la farina e l’uovo, continuando a mescolare con una forchetta, e poi l’olio e un po’ di sale. Impastare, formare una palla e fare raddoppiare. Se si usa un lievito istantaneo, l’impasto sarà subito pronto.

Ripieno:

200 g di pancetta;

300 g di scarola;

olio extravergine d’oliva;

uno spicchio d’aglio;

sale.

Cotta la scarola, scolarla e farla saltare in padella con l’olio e l’aglio. Appena l’impasto è pronto, stenderlo e farcirlo con la verdura e la pancetta, arrotolarlo e cuocerlo in forno a 180 gradi per 40/45 minuti.

Involtini

Far saltare in padella della scarola con olio e aglio, unirvi qualche cappero, uvetta ammollata e pinoli e farcire dei pezzi di carne di pollo o vitello. Chiudere con uno stuzzicadenti e una foglia di salvia e cuocere in tegame con burro oppure olio. Non con patate e carciofi, quindi, ma con la scarola abbiamo scoperto 2 ricette invitanti.