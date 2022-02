Carnevale si avvicina e già si pensa a come vestirsi per l’occasione. I piccini, ma forse anche qualche adulto, adoreranno travestirsi nei panni dei loro eroi e personaggi preferiti. Ma la festa in maschera più famosa è anche l’occasione per deliziare il palato con dei prelibati dolcetti fatti in casa.

Tipici di questa occasione troviamo chiacchiere, castagnole e le golose frittelle. Di quest’ultime scopriremo una variante culinaria davvero appetitosa, non con mele e uvetta ma con altri squisiti ingredienti che probabilmente avremo già in casa. Sarà una ricetta semplice e intuitiva da preparare, che ci farà divertire ai fornelli e sazierà la nostra voglia di dolce.

Un piatto dalle origini antiche

Seppure le si associ di norma al recente Carnevale, le frittelle sono un dolce le cui origini risalgono almeno all’Antica Roma. Inizialmente diffuse nell’area mediterranea, si fecero presto conoscere un po’ ovunque. Ancora oggi cambiano di nome in base alla Regione di provenienza e fanno spesso parte dei prodotti Dop.

A Venezia, per esempio, si chiamano “fritole” e in passato erano addirittura il dolce nazionale della Repubblica della Serenissima. Solo i più esperti potevano occuparsi della loro ricetta. Oggigiorno sono tra i piatti più apprezzati e cucinati in occasione del Carnevale.

Non con mele e uvetta ma in questa versione, golosa e facilissima, le frittelle di Carnevale si mangeranno in un sol boccone

Dopo questa breve premessa, eccoci finalmente alla ricetta. Stavolta, invece dei soliti ingredienti, prepareremo le nostre frittelle dolci con due prodotti particolari: arancia e patate. Ecco il necessario per 6 porzioni:

150 gr di patate;

1 arancia (250 gr circa);

300 gr di farina;

130 ml di latte;

mezzo cubetto di lievito di birra fresco;

20 ml di acqua;

20 gr di zucchero;

1 bustina di vanillina.

Ammorbidiamo le patate cuocendole in acqua bollente per circa 20 minuti. Fatto questo, le schiacciamo con la buccia e le riduciamo in purea. Grattugiamo la scorza dell’arancia e spremiamo il succo. Versiamo entrambi nella ciotola con la purea e aggiungiamo zucchero, farina e la bustina di vanillina.

Facciamo sciogliere il cubetto di lievito in acqua e latte tiepidi e versiamo il composto nella ciotola con gli altri ingredienti. Amalgamiamo bene il tutto per renderlo omogeneo. Ora copriamo con un panno e aspettiamo circa un’ora che l’impasto lieviti.

Scaduto il tempo, con un cucchiaino ricaviamo tante sfere dall’impasto preparato. Cuociamo in padella con olio di semi per circa un minuto, voltandole continuamente finché non doreranno. Coliamo le frittelle su un foglio di carta assorbente e le serviamo con una spolverata di zucchero a velo.