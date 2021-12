Ci sono stagioni in cui si preferisce stare poco ai fornelli, magari perché fa caldo o siamo in vacanza e desideriamo passare il tempo in giro, magari in spiaggia a prendere il sole. Una delle preparazioni veloci e buone da fare è l’insalata. Questo piatto è davvero un salvapranzo o salvacena, di facile preparazione e può essere semplice o ricco di alimenti diversi. L’insieme di verdure, ortaggi e a volte anche proteine, fa sì che possiamo nutrirci in modo completo e leggero.

Bisogna, però, anche ricordare che oltre a rappresentare un piatto unico, specialmente in estate, le insalate sono un ottimo contorno per carni e pesci. Per la freschezza che pulisce la bocca e l’insieme di elementi è davvero un’ottima soluzione per accompagnare i secondi in alternativa ad altro, come le patate, ad esempio. Bisogna inoltre ricordare che le verdure contengono fibre, utili al transito intestinale e per aumentare il senso di sazietà.

Non con lattuga e pomodori ma con carciofi e un frutto possiamo fare un’insalata con vitamina C e che ridurrebbe il colesterolo cattivo

Ci sono tanti tipi di insalate, tutto dipende dai gusti e dalla fantasia nell’abbinamento dei vari cibi. Quella che andremo a scoprire si può rivelare molto utile perché apporta vitamina C e anche acidi grassi, utili in quanto potrebbero abbassare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue.

Insalata di carciofi con avocado e noci

6 carciofi;

un avocado;

una manciata di noci;

un limone;

olio extravergine d’oliva;

aceto bianco oppure aceto balsamico;

sale e pepe.

Pulire i carciofi e privarli delle foglie dure esterne. Tagliarli in due e poi per lungo a fette sottili. Pelare l’avocado, spaccarlo e ridurlo a cubetti. Aprire pure le noci e raggruppare i gherigli. A questo punto, versare in una ciotola i carciofi, l’avocado, le noci, condire con il succo di limone e una spruzzata di aceto e infine con un pizzico di sale e di pepe.

Proprietà di questa insalata

I carciofi sono utili per le funzioni intestinali, proteggono ossa, cervello e il cuore. Inoltre, aiuterebbero a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. L’avocado, poi, è ricco di vitamina C, utile per innalzare le difese immunitarie e assorbire il ferro, e di acidi grassi. Anche il limone contiene vitamina C, mentre le noci sono ricche di grassi insaturi. Quindi, non con lattuga e pomodori ma con carciofi e un frutto possiamo fare un’insalata con vitamina C e che ridurrebbe il colesterolo cattivo, ottimo abbinamento con secondi ricchi di grasso.