Che il cane sia il migliore amico dell’uomo spesso acquisisce ben più del semplice valore di una frase fatta. La compagnia, l’affetto, il calore e il legame profondo che i nostri animali sono in grado di darci è veramente insostituibile e imparagonabile. Per questa ragione, è necessario fare attenzione quando gli animali domestici presentano dei comportamenti anomali, specie se in modo ossessivo. Infatti, sebbene i cani dimostrino il loro malessere con atteggiamenti talvolta evidenti come il pianto o gli abbai, in altri casi potrebbero non essere così espliciti.

Infatti non con abbai e guaiti ma così il cane potrebbe dirci che ha bisogno di aiuto.

Sensi sopraffini

La caratteristica dei cani è quella di essere degli animali particolarmente curiosi che sfruttano i propri sensi per nuove scoperte. Non è raro infatti sorprendere i nostri amici a 4 zampe annusare e leccare ogni angolo della casa o del giardino alla caccia di qualcosa di nuovo.

È provato che i cani abbiano un eccezionale senso del fiuto e, allo stesso modo, un fine sistema gustativo capace di carpire gusti sconosciuti all’uomo. Ecco perché spesso vediamo il cane leccare pareti, mobili e pavimenti ma, tuttavia, quando questo accade in modo compulsivo potrebbe rivelare di più. In particolar modo quando il cane lecca ossessivamente il pavimento questo potrebbe voler dire che il nostro cane è in difficoltà.

È assolutamente naturale che i cani lecchino a terra, magari perché sulle tracce di qualche loro simile o perché hanno percepito odori interessanti. Magari sul pavimento abbiamo fatto cadere qualcosa che ha attirato la loro attenzione oppure potrebbero aver fiutato qualcosa a cui dare la caccia.

Tuttavia quando questo atteggiamento si manifesta in modo compulsivo potrebbe nascondere infiammazioni della bocca e disturbi intestinali. Nel primo caso il cane potrebbe cercare sollievo e refrigerio alla bocca leccando il pavimento. Nel secondo caso, il cane potrebbe voler ingerire volutamente polvere, insetti e tutti gli elementi a sua disposizione per stimolare il vomito.

In altri casi ancora, questo atteggiamento potrebbe dipendere da un eccessivo carico emotivo e di stress.

Come riportato da numerose riviste del settore la cosiddetta Excessive Licking Surface (leccata eccesiva delle superfici) potrebbe nascondere un problema di salute.

Come reagire?

Sappiamo quindi che è normale che i cani lecchino a terra ma sarebbe opportuno approfondire con un veterinario se notiamo un atteggiamento ossessivo.

Che siano problemi gastro-intestinali, orali o di stress è sempre opportuno un parere di un medico prima di allarmarsi e agire sull’animale.

