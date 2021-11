Per definizione il migliore amico dell’uomo è il cane, ma nelle case degli italiani anche il gatto è davvero diffuso e amato. Al contrario di Fido fa dell’autonomia una delle sue principali caratteristiche. Esempio calzante è quello dei bisogni fisiologici che, senza portarlo fuori casa, riesce a fare autonomamente all’interno della sua lettiera. È davvero eccezionale la capacità dei felini, se bene educati fin da subito, di capire in brevissimo tempo che quello è il suo “bagno”.

Proprio questo fa sì che la cura del gatto e l’igiene all’interno della nostra casa siano a livelli eccellenti. Nostro compito, per rendere tutto questo possibile, è mantenere il più pulita possibile la lettiera. La scelta di quest’ultima è fondamentale, ne esistono di svariate tipologie e alcune potrebbero non piacere al nostro micio.

Se il fai da te è la nostra passione e il risparmio un nostro obbiettivo non resta che leggere i prossimi paragrafi. Non compreremo più la lettiera dei nostri gatti se possiamo produrla con poca spesa ed estrema facilità con questi 3 metodi fai da te.

Prima di tutto il contenitore

La giusta toilette è fondamentale ancora prima del tipo di sabbia da inserirci. Il materiale deve essere resistente e duraturo, inoltre il nostro amico peloso deve riuscire, quando è dentro, a muoversi liberamente.

Fatto questo non resta che scegliere uno dei materiali che vi proporremo più avanti, tutti naturali, assorbenti e davvero a buon mercato.

Tutti i materiali che leggeremo qui di seguito sono facilmente reperibili sia in negozi di alimenti bio ma anche in natura stessa.

Farina di mais

Proprio questo ingrediente di molte ricette conosciutissime è ottimo anche per i bisogni del nostro gatto. La caratteristica principale è la sua capacità, una volta a contatto con pipì e feci, di agglomerarsi. Questo rende davvero semplice le operazioni di rimozione dei bisogni. Consigliamo, ogni volta che viene sostituita, di aggiungere anche in po’ di bicarbonato per evitare odori sgradevoli.

Frumento

Questo cereale, facilmente acquistabile in molti negozi che vendono prodotti bio e agricoli, ha un costo minore rispetto alle sabbie che si trovano al supermercato. Suggeriamo di non acquistare quello lavorato ma optare quello naturale e frantumarlo autonomamente con un frullatore per renderlo fine, ma non farina. È sempre buona regola aggiungere del bicarbonato per la profumazione.

Segatura

Questo scarto di molti falegnami può fare davvero al caso nostro. Questo materiale, per quanto economico, va selezionato solamente se ha un origine certificata. Quest’ultima è importante in quanto il nostro gatto potrebbe venire a contatto con altri materiali di scarto della lavorazione del legno, anche di origine chimica. Controlliamo, prima di usarla, che non presenti schegge pericolose e, per un’ulteriore sicurezza, potremmo sciacquarlo con acqua e un detergente ecologico. Non dimentichiamoci il cucchiaio di bicarbonato.

