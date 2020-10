WM Capital è il tipico titolo azionario da non comprare subito un titolo azionario che nel lungo periodo potrebbe essere molto interessante.

Il suo business, infatti, resiste nonostante la crisi economica scatenata dal coronavirus. Ad esempio i primi sei mesi del 2020 hanno mostrato un calo dei ricavi di circa il 20%, ma sia l’utile netto che la posizione finanziaria netta hanno mostrato un miglioramento. I primi rispetto allo stesso periodo del 2019, la seconda, invece, rispetto al 31 dicembre 2019.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

In particolare la solidità finanziaria della società è uno dei suoi punti di forza. Con un indice di liquidità di lungo periodo pari a 2,41 è una delle migliori società secondo questo parametro.

Non comprare subito un titolo azionario che nel lungo periodo potrebbe essere molto interessante: i suggerimenti dell’analisi grafica e previsionale

WM Capital (MIL:WMC) ha chiuso la seduta del 13 ottobre in ribasso del 5,23% rispetto alla seduta precedente a quota 0,29 euro.

Time frame giornaliero

Nel breve periodo la tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni non riescono ad avere ragione della resistenza in area 0,315 euro (I obiettivo di prezzo). Anzi, si è originato un movimento al ribasso che potrebbe portare a un’inversione di tendenza nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura giornaliera inferiore a 0,283 euro.

Per una solida ripresa del rialzo, invece, conviene attendere almeno una chiusura giornaliera superiore a 0,315 euro.

Time frame mensile

Nel lungo periodo la tendenza in corso è ribassista, ma sono ormai diversi mesi che le quotazioni sono aggrappate al supporto in area 0,278 euro (I obiettivo di prezzo). Fino a quando non avremo una rottura chiara e definitiva di questo supporto vivremo sempre nell’indecisione sulla direzione che prenderanno le quotazioni. Un livello da utilizzare come riferimento per capire se la tendenza ha svoltato definitivamente al ribasso passa per area 0,2404 euro. Chiusure mensili inferiori a questo livello farebbero precipitare le quotazioni verso area 0,1 euro.

Al rialzo, invece, ci sarebbe spazio fino alla resistenza in area 0,4 euro e a seguire fino in area 0,457 euro. WM Capital, quindi, rimane molto interessante nel lungo periodo fino a quando il supporto in area 0,278 euro regge alla pressione ribassista.

Approfondimento

