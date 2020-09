Ci sono delle interessanti novità nel settore alimentare. Il decreto del 6 agosto 2020 stabilisce che dalla metà del mese di novembre 2020 i prosciutti, gli insaccati e tutti gli altri salumi dovranno riportare in etichetta l’indicazione di origine della materia prima.

La nuova norma riguarda oltre agli insaccati e ai salumi di suini anche i prodotti come i würstel ottenuti con carne separata meccanicamente e preparazioni a base di carne suina. Sono invece esclusi i prodotti DOP, che per legge devono provenire da animali nati allevati e macellati in Italia.

Non comprare questi alimenti se non trovi l’indicazione di origine

L’indicazione di origine deve comparire nel campo visivo principale e risultare facilmente visibile. Va indicato il Paese di nascita del maiale affiancato da quello di allevamento e di macellazione.

In Italia l’obbligo di impiegare materia prima nazionale al 100% vale solo per i prodotti DOP. La commercializzazione dei salumi con vecchie etichette è consentita sino a esaurimento delle scorte.

L’origine non è una garanzia di qualità assoluta. La nuova norma è quindi un grosso passo in avanti, ma si tratta di una dicitura che non garantisce la qualità del prodotto ma solo immediata chiarezza sull’origine.

L’obbligo di indicazione è già obbligatorio per latte fresco e UHT, burro e formaggi. Di seguito la lista dei prodotti che devono riportare obbligatoriamente l’indicazione di origine in etichetta: