Da queste colonne abbiamo più volte scritto delle obbligazioni, in particolare di quelle emesse dallo Stato italiano, le obbligazioni governative. Il particolare scenario degli ultimi mesi ci ha portato a soffermarci sui Buoni del Tesoro Poliennali. Ma alcuni di questi hanno una caratteristica che è poco attraente per un risparmiatore. Vediamo quale.

Il caso del rendimento negativo

Tutti i BTP a marzo valevano molto poco e avevano un grande potenziale rialzista. Guadagno che si è puntualmente verificato quando i rendimenti hanno iniziato a calare. Questo ha fatto salire i prezzi fino a livelli inimmaginabili. E oggi acquistare un BTP con scadenza a breve termine (entro 24 mesi) o medio (entro 60 mesi), potrebbe rappresentare una perdita.

Infatti ci sono dei Buoni del Tesoro Poliennale, che se acquistati adesso e detenuti fino alla scadenza, hanno un rendimento negativo. Incredibile ma vero. E’ il caso del BTP scadenza nel novembre del 2022 e con cedola al 5,5%.

Il Buono del Tesoro Poliennale (Isin: IT0004848831) con scadenza l’1 novembre del 2022, venerdì ha chiuso a 111, 65 centesimi. Significa che acquistando 10mila euro di valore nominale, si devono impiegare 11.165 euro. All’atto del rimborso, come per tutti i BTP, anche questo sarà alla pari, ovvero a 100 centesimi. Significa ricevere 10mila euro contro gli 11.165 euro impiegati.

Non comprare questa obbligazione a meno che non si abbia questo obiettivo

Il BTP ha una cedola annuale del 5,5%. Significa che ogni anno, chi ha il titolo in portafoglio, riceve sul conto una cifra pari al 5,5% del valore nominale investito. Nell’esempio dei 10mila euro, sarebbero 550 euro, al lordo delle tasse.

Facendo calcoli molto complicati, si evidenzia che a scadenza il flusso cedolare non copre la minusvalenza di 1.165 euro. Acquistando a questo prezzo il BTP novembre 2022, si avrà un rendimento medio annuo negativo dell’1%.

L’unico motivo che potrebbe spingere un investitore ad acquistarlo, è quello di parcheggiare i soldi in un titolo sicuro, per non lasciarli sul conto corrente. E’ l’unico motivo per cui viene molto richiesto dagli investitori istituzionali.

Ma gli esperti di ProiezionidiBorsa consigliano di non comprare questa obbligazione a meno che non si abbia questo obiettivo.

