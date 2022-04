Il riciclo creativo è certamente una pratica utile, affascinante e divertente. Trasformare gli oggetti ormai vecchi e in disuso sparsi per il nostro appartamento può essere un’ottima idea per risparmiare e per far fluire la nostra creatività. Basterà trovare l’ispirazione, cercando di capire come poter mettere in pratica alcune idee che ci vengono in mente. E se siamo a corto di fantasia, ci basterà sbirciare in giro e “rubare” qualche creazione che ci sembra interessante.

Ecco alcune idee per applicare il riciclo creativo in casa e trasformare alcuni vecchi oggetti che pensavamo di buttare via

Il riciclo creativo è certamente una pratica semplicissima da attuare nelle nostre case. Al tempo stesso, però, non sempre si hanno le giuste idee. Ed è proprio per questo motivo che in passato avevamo già dato alcuni consigli più che utili in merito. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato come riciclare delle semplici confezioni di pasta ormai vuote. Mettendo in pratica le indicazioni, potremo rimanere decisamente stupiti. O ancora, in un altro articolo avevamo visto dei modi davvero interessanti per dare una vita nuova e del tutto inedita alle vecchie cinture che non indossiamo più.

Non commetteremo più quell’errore da principianti buttando via le nostre vecchie cravatte rovinate perché ora sappiamo che in casa possono essere utilissime

Oggi continuiamo a fornire spunti e idee che potrebbero tornarci utili se non sappiamo da dove iniziare. E in questo caso, li vedremo in relazione a quelle vecchie cravatte lasciate ormai nel cassetto da troppi anni. Questo accessorio, infatti, può trasformarsi in tantissimi oggetti inaspettati che potrebbero seriamente stupirci. Per esempio, una vecchia cravatta potrebbe diventare un’originalissima decorazione per un paio di scarpe spente e senza vivacità. Ci basterà tagliare dei piccoli pezzi della cravatta e creare dei nodi sulle estremità delle scarpe. Oppure, potremo usare delle vecchie cravatte per sostituire i lacci delle scarpe da ginnastica, così da conferire loro un colore inedito.

Ma c’è anche un’altra idea che potremmo mettere in pratica. Le vecchie cravatte, infatti, potrebbero trasformarsi anche in utilissimi panni da cucina. Ci basterà cucirne diverse insieme, con colori e tonalità che ci convincono e il gioco sarà fatto. Dunque, possiamo stare certi che non commetteremo più quell’errore da principianti buttando via le cravatte ormai in disuso, perché adesso abbiamo delle idee per trasformarle completamente.

