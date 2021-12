Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi ci ripetiamo ogni anno verso la fine del mese di dicembre. È la notte più scintillante di tutte quella del 31, tra luci, musica e paillettes sparse ovunque che fanno brillare anche le atmosfere più cupe.

Come per ogni evento importante, anche e soprattutto in questo caso, ragazze e donne di ogni età trascorrono settimane intere alla ricerca del vestito perfetto. In un precedente articolo abbiamo suggerito tre meravigliosi abiti a meno di 50 euro per l’ultima serata dell’anno, perfetti su ogni corpo. Si tratta infatti di vestiti morbidi e non particolarmente aderenti, adatti ad ogni fisicità.

Oggi, però, invece del solito vestitino, ci occuperemo di un particolare accessorio che non può assolutamente mancare per essere super eleganti la sera di Capodanno. Vediamo di cosa si tratta.

Non collane e decolleté, ecco l’accessorio più chic ed elegante per la notte di Capodanno

Sin da piccole ci insegnano che gioielli e scarpe danno un tocco di classe come nessun altro accessorio riuscirebbe a fare. Noi non possiamo che essere d’accordo, tuttavia vorremmo fare un appunto. Vero che un bel paio di decolleté e di orecchini, specialmente le intramontabili perle, sono il top di eleganza e femminilità, ma non è tutto.

La nostra attenzione si è concentrata in questi giorni su un particolare accessorio che non ci farà passare inosservate durante la notte più attesa dell’anno.

Ci riferiamo alla stola, che spesso si confonde con sciarpe e foulard. La stola se ne distingue per la particolare forma, che avvolge le spalle e non il collo come la “cugina” sciarpa.

Morbida sul corpo, fascia le braccia e la schiena in modo da coprire le parti del corpo scoperte.

Difatti, si è soliti utilizzarla con abiti senza maniche e molto scollati.

Quale usare per una notte sfavillante

Se abbiamo optato per un vestito e delle scarpe di colore nero, meglio spezzare con qualcosa che dia un tocco di luminosità. Tutto sta nel tessuto oltre che nella tonalità e sarebbe meglio prediligere il cotone o la seta. Inoltre, via libera a decorazioni e piccoli ricami, sempre in pendant con il resto dell’abbigliamento.

Per quanto riguarda la chiusura, possiamo decidere di avvitarla nella parte anteriore, all’altezza del seno, oppure di lato. Faremo un figurone e soprattutto, eviteremo di moriremo dal freddo.