È appena terminato il Mondiale di Formula Uno. Ennesima annata purtroppo da dimenticare per il popolo italiano, tifoso della Ferrari. Dobbiamo comunque essere fiduciosi e sperare in tempi migliori. L’occasione di vedere le gare in televisione è sempre legata alle pubblicità delle vetture. Non è un segreto che siano gli uomini soprattutto a seguire questo sport e, quindi, molti sarebbero gli spot commerciali legati al settore automobilistico. Così come avviene d’altronde durante le partite di calcio. E vedere tutte queste macchine, ci fa venire l’acquolina in gola.

Chissà quante volte abbiamo desiderato salire su una vettura sportiva e partire per un bel giro. Tornando, poi alla dura realtà della vita e all’impossibilità di acquistarla. Attenzione, però che non ci vogliono migliaia di euro per esaudire il sogno della vita acquistando queste vetture sportive bellissime usate e convenienti. Il mercato propone infatti delle offerte anche per chi non ha un budget altissimo.

Un cult tra le macchine grintose

Sicuramente l’abbiamo almeno guidata tutti una volta nella vita, la Mini Cooper. Così bassa e avvolgente da assomigliare quasi a un kart. Se sfogliamo le offerte sulle riviste e su Internet, troveremo sicuramente tantissimi modelli della Mini Cooper S. Con i suoi grintosissimi 163 CV e un motore di cilindrata 1.600, non lascia sicuramente nulla al caso. Sono tanti i modelli in vendita, anche a poco più di 3.000 euro. Attenzione, però che parliamo di macchine precedentemente e sicuramente sfruttate in tutta la loro potenza. Se decidiamo di acquistarne una usata, magari portiamo con noi il nostro meccanico di fiducia per una consulenza.

Pochi forse sanno che la Mazda MX-5 è stata la spider più venduta al Mondo. I modelli disponibili sono davvero tanti e ce ne sono davvero per tutte le tasche. Potremmo infatti pescare molto bene anche sotto i 5.000 euro. Parliamo di una vettura, che, se è stata comunque manutenuta regolarmente, potrebbe darci ancora delle ottime soddisfazioni. Il classico esempio di ottimo rapporto qualità-prezzo.

Una vettura che ha rivoluzionato il settore

Quando negli anni ’90 al Salone di Francoforte uscì il suo prototipo, pochi avrebbero immaginato la fortuna di questa vettura. Ci riferiamo alla Audi TT che, nonostante i suoi anni, mantiene ancora intatto tutto il suo fascino. Costruita con aspetti futuristici, è facilmente reperibile anche attorno ai 4.000 euro, optando per la versione 1.8 turbo. Se invece vogliamo spendere qualcosa in più, ecco i modelli con la trazione integrale fino a 225 CV.

