Oggi vogliamo parlare di un’azione ormai automatica e abituale che tutti fanno. Come siamo soliti fare, ogni volta che apriamo un contenitore di qualsiasi cibo si parli, dopo averlo utilizzato lo buttiamo nella pattumiera.

Naturalmente stando sempre attenti a buttarlo nella plastica, nella carta o nell’indifferenziata.

Ci sono però delle confezioni come, ad esempio, quella del tonno o quella dei ceci o delle lenticchie che sono fatte in modo particolare.

Sono quelle fatte in alluminio che una volta aperte possono anche diventare pericolose.

Soprattutto quando in casa abbiamo dei bambini. Come li teniamo lontani dai coltelli, anche questi tipi di contenitori sono da tenere alla larga dai bambini.

Possono diventare pericolosi perché la linguetta di metallo una volta aperto il contenitore, essendo molto affilata potrebbe portare brutte sorprese.

Non ci verrà più voglia di buttare le scatolette di tonno aperte nella pattumiera dopo aver scoperto cosa rischiamo

Anche facendo attenzione quando apriamo queste scatolette. Il problema arriva dal momento in cui le gettiamo nella pattumiera.

Vediamo quindi perché non ci verrà più voglia di buttare le scatolette di tonno aperte nella pattumiera dopo aver scoperto cosa rischiamo.

Spesso può succedere che qualcuno in casa, non sapendo cosa c’è dentro alla pattumiera con le mani potrebbe spingere tutto il contenuto verso il fondo.

Spesso compiamo questo gesto per far entrare più cose nel secchio e non doverlo cambiare troppo spesso

Purtroppo, però questa azione potrebbe diventare pericolosa se non sappiamo cosa c’è dentro.

Perché possono diventare pericolose?

È proprio in questi casi che le scatolette di tonno aperte possono diventare pericolose. Se non facciamo attenzione e presi dalla fretta potremo tagliarci in modo non piacevole.

La linguetta metallica sempre molto affilata potrebbe provocarci danni talvolta anche gravi.

Il consiglio, perciò, è quello di fare sempre molta attenzione alle cose che buttiamo nella spazzatura.

Ricordarci sempre di quello che buttiamo e di avvertire chi vive con noi per impedire che avvengano brutte sorprese.

Se possibile scegliamo sempre cibi che hanno contenitori con barattoli in vetro. Inoltre i contenitori in vetro spesso non devono essere gettati perché possono essere riutilizzarti in modi diversi.

Approfondimento

