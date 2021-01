Dopo gli ultimi aggiornamenti sulla privacy policy di WhatsApp, in molti hanno deciso di cambiare aria e provare nuove app di messaggistica. Anche su ProiezionidiBorsa.it si è parlato in molte occasioni di queste piattaforme alternative. In modo particolare, oltre alla ‘new entry’ Signal – che in realtà esiste già da diversi anni – è su Telegram che ci si concentra.

Delle qualità di questo servizio di chat si è parlato a lungo e diffusamente. Dei motivi per i quali conviene passare ad esso, altrettanto. Oggi la Redazione ha scovato un aggiornamento dell’applicazione Telegram che rende facilissimo trasferire le chat di WhatsApp e convincere gli amici a cambiare piattaforma di messaggistica.

Non ci sono più scuse: ecco come trasferire le chat da WhatsApp a Telegram, senza programmi esterni

Per effettuare questa operazione, infatti, finora era necessario ricorrere a programmi esterni, spesso a pagamento: e la riuscita dell’esportazione non era sempre garantita. Si può ancora, certo, utilizzare la funzione Esporta Chat per creare un semplice file di testo leggibile poi su un visualizzatore da computer o cellulare, ma non era possibile interagirci come una chat. E si finiva immancabilmente per perdere i dati dei media.

La novità che cambia tutto giunge però per gli utenti iOS, per i quali e già disponibile. Presto, si prevede un’implementazione anche per gli utenti Android. Per poter compiere questa semplice operazione, è necessario che sia Telegram che WhatsAapp siano aggiornati all’ultima versione. Anche l’iPhone meglio sia aggiornato ad iOS 14.1: non obbligatorio, ma consigliato per evitare problemi di sicurezza dati.

Ecco come trasferire le chat

Non ci sono più scuse: con questi prerequisiti diventa molto facile trasferire le chat. Basta aprire WhatsApp e selezionare la chat che si vuole esportare. Cliccando poi nel menù informazioni, in corrispondenza del nome contatto, bisogna scorrere in basso fino a Esporta Chat, selezionando l’opzione desiderata per allegare o meno i media. A questo punto, verrà aperto il classico menu di condivisione di iOS. Si dovrà selezionare Telegram, e infine il contatto a cui si vuole assegnare la chat importata. L’applicazione chiederà un’ultima conferma prima di completare il tutto.