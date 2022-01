Non ci sono limiti di età per cogliere un’opportunità imperdibile di volare a Washington per un tirocinio retribuito presso la Banca Mondiale

È davvero un’occasione imperdibile quella offerta dal Bank Internship Program. Un sogno che per molti potrebbe realizzarsi già dalla prossima estate: lavorare presso la Banca Mondiale di Washington. Questa opportunità costituirebbe un notevole plus a livello curriculare. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste il tirocinio e come inviare la domanda.

Per fare domanda ci sarà tempo solo fino al 31 gennaio ma il tirocinio si svolgerà in estate da maggio a settembre 2022. Il tirocinio renderà possibile ampliare le proprie competenze in diversi ambiti. Sarà cioè possibile essere impiegati presso l’Ufficio Sviluppo ma anche in altre unità aziendali come le risorse umane, la contabilità o comunicazione. La destinazione sarà decisa dalla stessa Banca Mondiale a seconda delle esigenze del momento.

Chi può fare domanda

Sono ammessi alla valutazione tutti coloro che abbiano conseguito un titolo di laurea ma almeno avviato un master o un dottorato. Occorre avere padronanza della lingua inglese. Costituisce titolo preferenziale conoscere altre lingue tra francese, spagnolo, russo, arabo, portoghese e cinese. Non ci sono limiti di età. Nella comunicazione della Banca Mondiale si evidenzia come particolare attenzione sarà riservata alle donne e a percorsi formativi eterogenei.

Compensi del tirocinio

Il tirocinio prevede un pagamento orario ed in più un rimborso per le spese di viaggio fino a 3.000 dollari. Vitto e alloggio, invece, saranno a carico del tirocinante.

Da tenere presente

Meglio preparare prima tutta la documentazione e i file da allegare nei formati raccomandati perché il form per la domanda scade dopo 90 minuti. Solo coloro che saranno selezionati verranno contattati quindi non aspettiamoci una mail di mancato accoglimento della domanda. Infine ricordiamo che non c’è un numero prestabilito di selezionati. Il numero di candidati ammessi varia a seconda delle esigenze aziendali. Per compilare la domanda occorre recarsi sul sito della Banca Mondiale alla sezione Stage.

