Wall Street continua a scendere mentre l’Europa resiste in laterale sui supporti. Cosa accadrà da ora in poi? Sembra molto difficile che i listini americani fra oggi e domani possano invertire al rialzo. La nostra view è la seguente: non ci sono ancora le condizioni per risalire a Wall Street anzi potrebbe iniziare un sell off. Decisiva sarà comunque la chiusura settimanale.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura di contrattazione del 19 gennaio i prezzi hanno segnato i seguenti valori:

Dow Jones

35.028,65

Nasdaq C.

14.340,26

S&P 500

4.532,76.

Il ribasso di Wall Street continuerà per diversi mesi?

Il nostro percorso campione su scala settimanale per l’anno 2022

In blu il grafico dei mercati americani



Quali erano le previsioni per questa settimana?

Fase laterale rialzista fra martedì e mercoledì e poi nuovi ribassi fino a venerdì. Questa view continua a essere confermata.

La mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 35.548. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 36.514.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 14.659. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.319.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.612. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.749.

Non ci sono ancora le condizioni per risalire a Wall Street anzi potrebbe iniziare un sell off. Ci sono titoli su cui puntare?

Continuiamo a riteneere che il miglior modo per investire in questo momento è andare Short di breve sui listini americani ma continuare ad accumulare posizioni rialziste di lungo termine sull’indice mondiale-

Per quanto riguarda i titoli, meglio rimanere Flat in attesa di sviluppi e per cogliere poi ottime sopportunità sulle loro inversioni al rialzo.

Questo è il momento di non andare di fretta ma di seguire una strategia oculata.

Si procederà per step