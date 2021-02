Ci sono azioni che consideriamo ormai automatiche. E abitudini che non pensiamo assolutamente possano essere errate, poiché ormai le portiamo avanti da anni e tutti hanno fatto sempre così. Tuttavia, anche le convinzioni più forti possono crollare da un momento all’altro. È proprio ciò che succederà oggi: non ci siamo mai seduti sul water correttamente, ecco come rimediare.

Cosa sbagliamo

Di sicuro, tutti sanno come sedersi sul water. Ci si siede normalmente, con il corpo che fa un angolo di 90 gradi con le gambe. Tutto ovvio, vero? In realtà, non è così. In realtà, fare i nostri bisogni in questa posizione non è ottimale, ed a lungo andare può anche causarci dei problemi di salute.

Con questa posizione infatti il punto terminale dell’intestino non è ben posizionato, ed è di impedimento al passaggio delle feci. Infatti si crea una sorta di blocco, dovuto ad un muscolo chiamato puborettale, che nella posizione seduta schiaccia troppo l’intestino. Può sembrare una cosa da poco, ma ha dei potenziali effetti collaterali se la situazione si protrae. Sedendosi così infatti si rischiano ed emorroidi.

La soluzione

E allora, qual è la posizione corretta? È quella accovacciata, tipica del bagno alla turca. Questa è la posizione naturale, che veniva usata dai nostri antenati quando ancora non esisteva alcun tipo di servizio igienico. Il corpo umano è proprio stato studiato per questa posizione, e qualunque altra non è ottimale.

Quindi, come fare? Sostituiamo il WC di casa con una turca? Ovviamente no, sarebbe una soluzione orribile per chiunque voglia un bagno ben arredato. E sarebbe anche scomodo. Quindi basta avere uno sgabello basso vicino al water, dove poggiare i piedi quando si fanno i bisogni. Questo sarà sufficiente per portarci nella posizione corretta, e scongiurare qualunque problema.

Non ci siamo mai seduti sul water correttamente, ecco come rimediare in modo semplice: con uno sgabello. Se non ce l’abbiamo, magari compriamone uno carino, che stia bene con il resto del bagno.