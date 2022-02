Non ci sentiremo più soli e depressi grazie a queste 5 razze di cane davvero premurose

Spesso uno non ci pensa, ma quando si sta in compagnia del proprio amico a quattro zampe, tutti i problemi e i pensieri bui svaniscono all’improvviso. Questa, in realtà, non è una coincidenza, bensì una fantastica reazione del nostro corpo che dovremmo sempre sfruttare.

Tra le varie tipologie di cane, infatti, esistono delle razze che sono davvero importante a fornire il supporto emotivo necessario per una mente tranquilla. Dei piccoli amici dai quali dovremo prenderci cura al meglio, sapendo bene che saranno sempre pronti a confortarci e coccolarci. Si può dire allora che, non ci sentiremo più soli e depressi perché avremo trovato un amico per la vita.

Alcune razze dolcissime

Tra le varie razze davvero portate ad essere dei grandi compagni per la vita troviamo il Bracco Ungherese. Sebbene non molto noti, questi cani sono estremamente consigliati per la loro indole dolce, energica e allo stesso tempo estremamente giocosa. Il Bracco Ungherese, infatti, è un cane solare ed affettuoso, perfetto per chi cerca un supporto emotivo costante. Questa razza d’altronde è molto fedele e attaccata al proprio padrone dato che tende a non abbandonarlo mai nemmeno per un secondo.

Un altro cane davvero unico per fare compagnia è il Carlino: un cucciolo che grazie al suo aspetto buffo e irresistibile sa portare il buon umore e il sorriso in tutte le case. Questa razza molto particolare e amichevole, si contraddistingue per i suoi comportamenti spesso buffi e simpatici. Due caratteristiche da collegare anche al suo aspetto leggermente goffo, simpaticissimo per risollevare il morale.

Oppure ancora potremmo pensare allo Yorkshire Terrier, un amico a quattro zampe dalle dimensioni ridotte e il pelo molto folto. Grazie alla loro stazza minuta e allo sguardo intelligente, si può dire siano professionisti nel portare conforto alle famiglie di mezzo mondo. Particolarmente giocosi e coccoloni, gli appartenenti a questa razza sapranno rilassare e liberare la nostra mente senza il minimo sforzo.

Non ci sentiremo più soli e depressi grazie a queste 5 razze di cane davvero premurose

Non dimentichiamoci poi di un’altra razza estremamente conosciuta e rinomata per fare compagnia e dare conforto: quella del Corgi. Questi cani famosissimi per essere i preferiti dalla regina Elisabetta vantano un aspetto tozzo, buffo e un carattere davvero dolce. La loro indole specialmente empatica li rende perfetti per qualunque tipo di proprietario.

Infine, tra i cani da compagnia per eccellenza non possiamo dimenticarci il Labrador. Questa è forse una delle razze di cane più amata in assoluto assieme a quella del Golden Retriever. A renderli speciali è proprio quel mix di dolcezza per il proprio padrone e l’innato istinto di protezione. Basterà uno di questi cuccioli extra-large per riempirci di affetto e proteggerci da tanti pericoli.

