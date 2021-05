Passiamo circa un terzo della nostra giornata a letto. Incredibile ma vero. Dormendo una media di otto ore per notte, sono più di 50 ore a settimana. E nel frattempo mentre dormiamo sudiamo sulle nostre lenzuola. Aggiungiamoci anche la polvere che si deposita normalmente ogni giorno. E il nostro letto diventa la casa ideale per germi e acari. Per questo motivo lo Staff di ProiezionidiBorsa vuole affrontare una volta per tutte l’argomento. E spiegare bene ogni quanto vanno lavate le lenzuola per il massimo dell’igiene e del comfort.

Non ci pensiamo quasi mai ma passiamo tante ore nel letto per questo è importante lavare spesso le lenzuola

Esistono delle linee guida su cui basarci. E variano a seconda della stagione e da persona a persona. Questo perché ognuno è diverso, e ogni individuo ha una sudorazione più o meno intensa. Ma perché bisogna considerare anche questo fattore? Ecco, perché a seconda di quanto si suda le nostre lenzuola saranno più o meno impregnate. Ma non solo, il nostro corpo rilascia naturalmente oli e sebo. E si libera delle cellule epiteliali morte. E dove finisce tutto questo? Sulle nostre lenzuola. E le quantità raddoppiano se dormiamo con un’altra persona o dormiamo senza vestiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

L’ambiente ideale per acari e germi

Oli naturali della pelle, sebo e cellule morte. Sono un vero e proprio banchetto per gli acari della polvere. L’ambiente preferito per cibarsi e anche per lasciare i loro bisogni! Per non parlare del fatto che se materasso e lenzuola non sono puliti attirano anche le cimici da letto. Gli acari possono provocare allergie, asma o farci dormire male. Per non parlare di irritazioni varie. E le cimici possono pungerci, provocando lesioni che durano anche 2/3 settimane.

Ogni quanto lavarle per essere sicuri che siano sempre pulite?

Come dicevamo dipende anche dal nostro livello di sudorazione. Ma le lenzuola andrebbero lavate almeno una volta a settimana. Però nei mesi estivi in cui si tende a sudare maggiormente anche due volte a settimana. E lo stesso vale per l’inverno, meglio non superare i 7 giorni. Perché anche se il clima è più fresco, in casa abbiamo i riscaldamenti accesi. E potremmo comunque sudare durante la notte.

Quindi, non ci pensiamo quasi mai ma passiamo tante ore nel letto per questo è importante lavare spesso le lenzuola. Se si tende a sudare molto meglio cambiarle più di una volta a settimana. E meglio scegliere la temperatura adatta per averle sempre igienizzate ma anche morbidissime.