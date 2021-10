Avevamo visto che se possediamo anche solo uno di questi Swatch allora abbiamo davvero un patrimonio. Il collezionismo, infatti, negli ultimi anni è passato da semplice hobby a vero e proprio investimento. Molti dei nostri Lettori saranno sicuramente contenti della ripresa anche dei mercatini dell’antiquariato. Luoghi perfetti per acquistare, ma anche vendere e scambiare oggetti vintage e di valore. Tra questi non ci pensiamo mai ma potremmo avere una vecchia macchina fotografica che vale un tesoro. Una vera e propria nicchia nel settore del collezionismo e che proprio per questo, come vedremo, presenta delle assolute sorprese. Non anticipiamo nulla, ma è incredibile la valutazione che hanno tra i collezionisti alcune macchine fotografiche.

Cifre che fanno davvero girare la testa

È stata una battuta all’asta un paio di anni fa quella che attualmente è la macchina fotografica più costosa in assoluto: la Leica 0-122. Teniamoci stretti perché questa macchina di cui ne esistono solo una ventina di esemplari in tutto il Mondo, è stata battuta a oltre 2 milioni di euro. Incredibile anche la base d’asta, partita da 400.000 euro. A determinare una cifra così alta le condizioni ovviamente perfette del modello e soprattutto il fatto di essere ancora allo stato originale, senza alcuna aggiunta o modifica moderna.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Non ci pensiamo mai ma potremmo avere una vecchia macchina fotografica che vale un tesoro

Parlando sempre di questo marchio tedesco, meno conosciuto rispetto ai colossi giapponesi, può vantare un altro esemplare nella classifica delle macchine più costose. Parliamo della Leica S Typ 007, un modello amatissimo dai fotografi per la velocità di scatto, la praticità e la robustezza. Possedere uno di questi modelli, più numerosi rispetto a quelli visti prima, significa comunque avere un patrimonio che si attesta tra i 15 e i 20.000 euro.

Non dimentichiamo le mitiche Polaroid

Non possiamo dimenticare un marchio storico, parlando di macchine fotografiche. Come qualità non c’è nulla da spartire con le macchine che abbiamo visto sopra, ma la Polaroid ha comunque segnato un’epoca. Oggi i nostri figli potrebbero sorridere vedendola all’opera, ma allora vedere uscire immediatamente la fotografia ci sembrava qualcosa di spaziale. Sui siti di aste online accreditati come Catawiki, c’è la possibilità sia di vendere che di acquistare. Consideriamo che attualmente le Polaroid non hanno un grandissimo valore di mercato, ma alcuni modelli possono arrivare anche a superare i 500 euro.

Approfondimento

Una cascata di euro sugli italiani che possiedono senza saperlo questi orologi e questi Swatch