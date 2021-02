Come possiamo immaginare, le scarpe sono l’indumento che più di tutti tende a sporcarsi e, di conseguenza, a rilasciare odori non troppo gradevoli. Questo ovviamente non può non essere che la conseguenza dell’indossarle all’aperto per diverse ore al giorno, sotto dunque ogni tipo di condizione meteorologica. Per non parlare del fatto che, camminandoci e correndoci, le scarpe trattengono il sudore di un’intera giornata, ed ecco che gli odori sono più che giustificati.

Una comprensibile vergogna

Sapere di indossare scarpe non proprio profumate è una condizione che può mettere a disagio chiunque. Se in alcune situazioni, come dopo un allenamento ad esempio, è perfettamente comprensibile, in altre occasioni potrebbe non essere altrettanto accettato. Ecco che dunque piuttosto che evitare occasioni in cui, da un momento all’altro, ci possa venir chiesto di levare le scarpe, sarebbe utile conoscere metodi risolutivi. Oggi ne presentiamo uno. Infatti non ci pensiamo, ma basta una buccia di limone per sbarazzarci di questo disagio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Addio cattivo odore

Non importa quale sia la causa che provoca il cattivo odore nelle scarpe, una buccia di limone andrà a risolvere il nostro problema. Infatti parliamo della componente di un agrume che, come abbiamo già avuto modo di vedere in questo articolo, possiede proprietà antiossidanti e antibatteriche. Proprio per questo, tutti gli agenti e i batteri responsabili della puzza verranno eliminati in men che non si dica.

Servirà semplicemente, una volta tornati a casa, inserire una buccia in entrambe le scarpe e lasciarle riposare per qualche ora. Ripetiamo l’operazione ogni volta che rientriamo dentro casa e che, dunque, riponiamo le scarpe nella scarpiera. Così facendo avremo la certezza di avere calzature sempre profumate e non dovremo mai più preoccuparci di levarcele in pubblico. Tentar non nuoce. Infatti non ci pensiamo, ma basta una buccia di limone per sbarazzarci di questo disagio.