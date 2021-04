I limoni, si sa, sono dei preziosi alleati in casa. In un precedente articolo, avevamo parlato di come poterli utilizzare persino da spremuti. Ma non ci hanno mai detto che il limone è la soluzione definitiva per questo fastidioso problema che tutti abbiamo in bagno. Scopriamo insieme di cosa stiamo parlando.

Una bella doccia è quello che più serve per iniziare la giornata con una sferzata di energia o per rilassarsi dopo tante ore di lavoro. Pur usandola quotidianamente, in pochi puliscono (e ancora di più) asciugano il box doccia non appena finito. Una pessima abitudine per l’igiene della nostra casa. Nel box doccia, infatti, si annidano sporcizia, germi e batteri che prolificano con l’acqua stagnante. Per pulire in profondità il box doccia, rimuovere l’umidità, lo sporco, il calcare e il residuo di sapone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La pulizia delle piastrelle

La prima cosa da pulire nel box doccia sono le piastrelle. Shampoo, bagnoschiuma mescolati al vapore acqueo creano sulla superficie delle piastrelle una patina di umidità e calcare, che va a colpire soprattutto le fughe. Per sgrassarle in profondità basta un semplice limone, tagliarlo in due da strofinare sulle piastrelle come fosse una spugna. Dopo aver aspettato qualche minuto, si potrà sciacquare con acqua calda. Le piastrelle saranno brillanti e perfettamente pulite.

La pulizia dei vetri

Una delle cose più fastidiose quando si pulisce il box doccia sono i vetri, per via del calcare e degli aloni così difficili da eliminare. Anche in questo caso il limone ci viene in aiuto: basterà spremere un limone e mescolarlo con 4 cucchiai di bicarbonato. Quando si sarà creata una pasta, si dovrà spalmarla lunga la superficie della cabina doccia e strofinare con uno spazzolino da denti. Dopo aver lasciato agire per 20 minuti, sarà sufficiente sciacquare con acqua calda. I vetri brilleranno come non mai.

La pulizia del piatto doccia

Ultimo aspetto molto insidioso nella pulizia del box doccia è il piatto. Per pulirlo in profondità da calcare e umidità senza sforzi eccessivi, basterà mescolare in uno spruzzino pieno d’acqua, il succo di un limone e mezzo cucchiaio di bicarbonato. Si dovrà spruzzare il composto su tutto il piatto doccia e aspettare 15 minuti prima di sciacquare. Il box doccia sarà pulito, profumato e senza tracce di calcare o umidità.

Purtroppo, non ci hanno mai detto che il limone è la soluzione definitiva per questo fastidioso problema che tutti abbiamo in bagno. Ma da oggi, dopo aver letto questo articolo, la pulizia del box doccia non sarà più un problema.