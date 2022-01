I capelli sono sicuramente lo specchio della nostra personalità. La nostra chioma, infatti, può dire tantissimo del nostro carattere e del modo in cui ci sentiamo. Forse non tutti ci avevano fatto caso prima, ma soffermiamoci un attimo sul colore dei capelli e sulle acconciature che alcune persone intorno a noi scelgono di adottare. Ci accorgeremo che, nella maggior parte dei casi, effettivamente il modo di portare i capelli rispecchia l’animo di ognuno di noi. Proprio per questo motivo, quindi, dovremmo provare a conoscere il maggior numero di acconciature possibili. Infatti, così potremo davvero scegliere quella che si adatta meglio al nostro spirito e che ci fa sentire più a nostro agio.

Non ci facciamo trovare impreparati per l’acconciatura super cool che a breve tutti vorranno e che farà furore

Di acconciature da provare ce ne sono davvero tantissime e ognuna è particolare, di classe e originale a modo suo. Ciò che dobbiamo fare, appunto, è capire semplicemente quale di queste si adatti maggiormente a noi e al nostro carattere. In questo modo, il nostro stile e ciò che mostriamo agli altri potrebbe davvero rappresentare il nostro intimo e la nostra anima. In questo caso, il modo di portare i capelli di cui tratteremo ora si rivolge a una specifica categoria di persone che forse hanno sempre avuto problemi a trovare una quadra esatta nel proprio look.

L’acconciatura che vogliamo proporre oggi è perfetta per quelle persone che sentono di avere due anime distinte. L’una più elegante e classica, pacata e tranquilla e l’altra, invece, più artistica, particolare e, perché no, anche un po’ hipster.

Lo chignon con bandana particolarissimo, un look richiestissimo che a breve porteranno tutti

In questo caso ci troviamo a vedere come fare quindi uno chignon chiuso verso l’interno con una piccola particolarità: una bandana colorata che darà quel tocco originale al nostro stile.

Per prima cosa, quindi, dovremo racchiudere i nostri capelli in una coda bassa all’indietro. Ora, portiamo l’elastico di qualche centimetro verso le punte e, con le dita, dividiamo l’attaccatura dei capelli in basso a metà.

In mezzo al piccolo buco che si sarà formato, inseriamo i capelli partendo dalle punte, bloccandoli in un naturale chignon che non avrà bisogno di fermagli o altri elastici. Al di sotto dello chignon, poi, facciamo passare la bandana che più ci piace, andando a raccogliere i due estremi in cima al capo e creando una piccola rosa. Perciò, non ci facciamo trovare impreparati per l’acconciatura super cool che a breve tutti vorranno e che farà furore.

