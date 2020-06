Non ci facciamo la doccia per un paio di giorni? Scopri cosa succede al tuo corpo. Lo so, torni stanco dal lavoro, la tua giornata è stata pessima e non vedi l’ora di andare a dormire e lasciarti questa brutta giornata alle spalle. E invece ti devi fare la doccia. Ma poi pensi: “vabbè la faccio domani”. E così in men che non si dica entri nel terzo giorno senza esserti lavato. L’odore forse non è ancora forte, magari quelli attorno a te già iniziano a sentirlo, ma sono educati e non dicono nulla. Ma oltre ad un fattore di naso non farsi la doccia per un paio di giorni va anche contro il tuo corpo e la tua salute.

Secondo Good Housekeeping , se salti la doccia per due giorni consecutivi potresti subire una serie di cose spiacevoli, la prima delle quali coinvolge ovviamente i batteri. Le persone trasportano circa mille tipi di batteri, e mentre alcuni sono benigni, altri meno. Infatti il sapone ci aiuta a contrastare i batteri maligni. Questi se non si fa la doccia si fanno strada negli occhi, nel naso o nella bocca, causando diverse malattie. Che sicuramente vogliamo evitare.

La bellezza della pelle

Un altro buon motivo per lavarsi è la cura della tua pelle. La doccia aiuta a mantenere la pelle libera da imperfezioni impedendo alla pelle di accumulare grasso, questo è particolarmente importante se ti alleni. Infatti si consiglia sempre di lavarsi dopo aver fatto sport poiché il sudore se assorbito dalla pelle può creare irritazione. Così come è giusto non uscire dalla palestra con i vestiti usati per fare sport poiché la maglia sudata può creare attrito sul nostro corpo e provocare anche qui irritazioni. Quindi consiglio spassionato laviamoci almeno una volta ogni due giorni, se non vogliamo avere brutte soprese.