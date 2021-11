Non ci dimenticheremo più le cose davvero importanti scritte su WhatsApp con questa utilissima funzione poco visibile.

Oggi tantissimi in tutto il mondo usano WhatsApp per comunicare, mandando messaggi di testo o audio, facendo videochiamate e altro ancora. Eppure, molti non conoscono tutte le sue funzionalità più nascoste, ma che potrebbero essere davvero utili.

Ogni giorno ci si scambia messaggi con persone e gruppi diversi e può capitare di non ritrovare più qualcosa di importante che si è scritto o ricevuto. Ma esiste una funzione poco visibile che può aiutare a risolvere questo problema.

Lo smartphone è uno strumento molto potente e, insieme alle applicazioni, permette di fare davvero di tutto. Per esempio, comunicare con chi amiamo ovunque sia, anche oltreoceano.

Tra le applicazioni di messaggistica più utilizzate c’è WhatsApp, che ha soppiantato nel tempo i classici SMS. Questa applicazione rende possibili conversazioni di molti tipi diversi e ha numerose funzionalità più o meno visibili.

Per esempio, ce n’è una che può aiutare a recuperare tutte le cose veramente importanti presenti nelle nostre chat. È infatti possibile salvare tra i preferiti un singolo messaggio o contenuto che vogliamo avere sempre a portata di mano. Salvandolo tra i messaggi importanti, potremo recuperarlo facilmente ogni volta che ne avremo bisogno.

Che siano appuntamenti di lavoro o belle parole ricevute da chi amiamo, sono in ogni caso dei messaggi che potremo voler rileggere in futuro. Ecco come fare per salvarli tra quelli importanti.

Come salvare i messaggi importanti

Per salvare i messaggi importanti, basta trovare lo specifico messaggio che vogliamo conservare per il futuro. Poi, tenere premuto col dito sullo schermo dello smartphone proprio sopra il messaggio per selezionarlo.

In alto compariranno delle icone, tra cui una stella. Cliccare sulla stella e il messaggio sarà salvato tra quelli importanti. Una piccola stellina comparirà anche sul messaggio stesso.

Per recuperarlo, andare nell’elenco principale con tutte le chat e cliccare sui tre puntini o sull’ingranaggio, in base al tipo di cellulare.

Selezionare la voce “Messaggi importanti” ed ecco che compare l’elenco di tutti messaggi che abbiamo salvato nel tempo.

Non ci dimenticheremo più le cose davvero importanti scritte su WhatsApp con questa utilissima funzione poco visibile.

Se invece vogliamo eliminare da questo elenco uno dei messaggi, possiamo selezionarlo tenendo premuto col dito come visto prima. Poi, cliccare in alto sulla stella, che ora presenterà una barra diagonale, e il messaggio sarà tolto dai preferiti.

