Fra i pesci più economici troviamo le seppie. Un mollusco che si può preparare in vari modi. C’è chi ama cucinarle in umido, accompagnate da piselli o patate. Qualcun altro si diletta a farle ripiene. Per non parlare dei famosi spaghetti al nero di seppia. C’è invece ancora chi fa a meno di acquistarle perché teme che la loro pulizia sia troppo complessa.

Per questo condividiamo con i nostri Lettori dei piccoli stratagemmi che possono rivelarsi davvero utili. Ebbene non ci dicono mai che questi sono i segreti degli chef per pulire le seppie in maniera facile e veloce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come fare in pratica

Il primo segreto è di indossare sempre dei guanti di lattice. Questo perché al suo interno la seppia contiene un inchiostro molto resistente, che si lava via con difficoltà. Quindi tastare il ventre del mollusco per individuare l’osso. Tagliamo trasversalmente ed estraiamolo. Poi allarghiamo il taglio con le dita. Afferriamo con delicatezza la sacca contenente in nero. Estraiamola con le dita senza schiacciare.

In questa maniera si eviterà che si rompa e che il prezioso liquido nero in essa contenuto vada disperso. Per conservare il “nero” la sacca va mantenuta sempre umida. Stendiamo quindi la seppia sul tagliere. Appiattiamola leggermente ed eliminiamo le piccole appendici che circondano il corpo. Spelliamo quindi il corpo tirando un lembo di pelle. I cuochi esperti praticano una piccola incisione superficiale per velocizzare questa operazione.

Rimane a questo punto solo da pulire la testa

Afferriamo quindi con una mano la testa e con l’altra la parte della consistenza più molle e viscosa. Tirando si elimineranno le interiora. Poi individuiamo il dente posizionato al centro dei tentacoli. Il segreto è spingerlo in fuori strizzando con le dita. In questa maniera si estrarrà in un attimo. L’ultimo passaggio consiste nel tagliare gli occhi incidendo lungo il bulbo.

Una volta pulita la seppia si può conservare in frigo, in un contenitore chiuso, per un giorno. Se si desidera surgelarla invece si potrà consumare entro un mese.

Ecco quindi svelati tutti i trucchetti, difatti Non ci dicono mai che questi sono i segreti degli chef per pulire le seppie in maniera facile e veloce

Approfondimento

Nessuno conosce questo trucco semplicissimo per pulire le alici in un attimo