Siamo ormai oltre la metà di febbraio. Tra pochi giorni sarà Carnevale, una festa allegra e colorata. Per Carnevale, la tradizione culinaria è quella dei dolci fritti. Pensiamo solo alle chiacchiere, che nelle varie Regioni d’Italia vengono chiamate con altri nomi, come cenci, bugie, frappe, cròstoli e galani. Ma non dimentichiamoci delle frittelle: semplici o ripiene. E neppure delle castagnole e delle zeppole. In tutti casi, si tratta di alimenti fritti e piuttosto calorici. Abusarne non fa di certo bene.

Tuttavia, se non si hanno particolari problemi di salute, ogni tanto lo sgarro si può anche fare! Sappiamo bene che, comunque, si possono fare dolci leggeri, per concedersi un peccato di gola senza piangere sulla bilancia. Ad esempio, questa squisita torta al limone è leggerissima. Nelle prossime righe vedremo come fare un tipico dolce di Carnevale in maniera light.

Non chiacchiere e castagnole ma queste golose frittelle di mele al forno senza uova per festeggiare il Carnevale con leggerezza

Ingredienti

2 mele gialle;

250 g di yogurt bianco intero;

200 g di farina 00;

50 g di zucchero;

1 limone (succo e scorza grattugiata);

acqua frizzante q.b.;

zucchero a velo q.b. per decorare.

Procedimento

Per prima cosa, pulire le mele, sbucciandole ed eliminando il torsolo; tagliarle quindi a rondelle di 1 cm circa; metterle in un piatto e irrorale col succo di limone in modo che non si anneriscano; nel frattempo, in una ciotola, versare lo yogurt e lo zucchero. Mescolare i due alimenti e poi, poco per volta, aggiungere anche la farina setacciata; a questo punto, unire quindi anche la scorza di limone; infine, aggiungere l’acqua frizzante fino a ottenere un composto piuttosto liquido e uniforme, privo di grumi; una volta fatto tutto ciò, immergere nella pastella le fettine di mela, una per volta; sistemarle quindi su una teglia ricoperta con carta da forno e infornare a 180° per massimo 15 minuti; servire ancora tiepide, cosparse di zucchero a velo.

E così, per festeggiare il Carnevale, non chiacchiere e castagnole ma queste golose frittelle decisamente gustose ma molto leggere.

Qualche ulteriore consiglio

Se non si ha l’apposito strumento per levare il torsolo, possiamo tagliare le mele semplicemente a spicchi. Indipendentemente dalla forma, la bontà del dolce rimarrà inalterata. Chi lo gradisce, può inoltre arricchire la pastella con dell’uvetta. Infine, come guarnizione, oltre allo zucchero a velo, sta molto bene anche la cannella.

