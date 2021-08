Nella vita la salute assume un ruolo importantissimo, se non fondamentale. Proprio per questo, ognuno di noi, chi più chi meno, tende a stare molto attento a preservare il proprio corpo e a far caso a tutti i possibili cambiamenti e segnali che potrebbero rivelare qualcosa.

Il giusto peso

Fare attenzione a questi segnali si rivela fondamentale per scoprire per tempo un malessere o una malattia. Dare, quindi, peso ad un possibile campanello d’allarme è importante. Dall’altra parte dobbiamo, però, cercare anche di non esagerare e di non farci trasportare dall’ansia e dall’angoscia. Dunque, oltre a conoscere cosa deve preoccupare e cosa no, è sempre consigliato consultarsi con un medico prima di allarmarsi eccessivamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non c’è solo l’abbassamento della voce tra i campanelli d’allarme di questo subdolo tumore

Considerando la premessa che abbiamo appena fatto, dunque, oggi vogliamo parlare di alcuni sintomi specifici che riguardano l’aerea della gola. In alcuni casi e se presenti allo stesso momento, infatti, potrebbero richiedere il parere di un dottore. Vediamo di che si tratta. Infatti, non c’è solo l’abbassamento della voce tra i campanelli d’allarme di questo subdolo tumore. Stiamo parlando del tumore alla laringe. Come possiamo vedere anche nelle analisi condotte dall’AIRC, ci riferiamo ad un cancro molto difficile da riconoscere. In quanto, i sintomi potrebbero essere ricondotti ad altri tipi disturbi.

Se molti pensano solo all’abbassamento frequente e costante della voce come il principale campanello d’allarme, infatti, questo non è il solo. Effettivamente, come possiamo vedere nel sito ufficiale della fondazione AIRC, tra i possibili segnali troviamo anche un dolore che parte dalla gola e arriva fino all’orecchio.

Questo fastidio è accompagnato dalla sensazione continua di avere un corpo estraneo all’interno del tratto laringeo, oltre che da linfonodi che possono ingrossarsi. Ripetiamo che, se soli e momentanei, questi ulteriori sintomi non potranno darci nessuna certezza. Di conseguenza non devono darci preoccupazione. Tuttavia, se apparsi insieme ad altri disturbi legati al tratto laringeo e fortemente persistenti, parlare con un medico per allontanare e scongiurare la preoccupazione potrebbe rivelarsi una buona idea.