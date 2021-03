Questo è il periodo giusto per gustare le tradizionali uova con gli asparagi. Un piatto tipico delle festività pasquali, che grazie ai suoi ingredienti, non è solo saporito ma anche nutriente e benefico. Non ce l’hanno mai spiegato eppure questo è il metodo per dimagrire mangiando le uova, che ultimamente sono state decisamente rivalutate dalla scienza alimentare. Vediamo assieme ai nostri Esperti perché questo alimento così semplice da preparare è anche in grado di farci perdere qualche chiletto. Cosa da prendere in considerazione, nell’ottica della prossima prova costume.

Dimagrire con le uova è assolutamente possibile

Non ce l’hanno mai spiegato eppure questo è il metodo per dimagrire mangiando le uova, perché possiedono delle virtù molto importanti:

contribuiscono alla creazione della massa magra;

stimolano il metabolismo;

favoriscono la termogenesi;

contribuiscono a smaltire tossine e calorie.

Però c’è un però, come dice l’adagio. Per usufruire di tutti questi vantaggi, dobbiamo consumare le uova rigorosamente sode. Per quello, le abbiamo abbinate agli asparagi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La dieta dell’uovo sodo

La nuova moda delle diete dell’uovo sodo prevede la sua assunzione anche fino a 3 volte alla settimana. Il tutto, insieme all’abbondanza di verdura cotta e cruda, in modo da stimolare al massimo il metabolismo. E, anche tanta frutta, ma lontano dai pasti. Uova sode e verdure doneranno anche il famoso potere saziante, che ci impedirà di andare alla ricerca di ulteriore cibo. Soprattutto quello spazzatura. Ricordiamo anche un’altra cosa importante e da ricordare in questa dieta. Possibilmente assumere le uova sempre nello stesso pasto. Magari, sempre a pranzo.

Uova sode e pompelmo

Sta impazzando negli USA questa dieta a base di uova sode e spremuta di pompelmo. Per chi non ha problemi di stomaco, l’abbinata uova-pompelmo porta in dote una quantità notevole di amminoacidi, fibre e vitamina C. In sostanza, come se decidessimo di dare la caccia al grasso e alle tossine del nostro corpo, con l’intento di perdere più chili possibili in maniera naturale.

Approfondimento

È decisamente uno dei frutti più dolci della stagione ma non facciamo questo errore quando lo consumiamo