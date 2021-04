Se soffriamo di pelle secca, squamosa e che si screpola facilmente, abbiamo l’imbarazzo della scelta su che cosa utilizzare per alleviare il problema. In commercio si trovano infiniti prodotti per alleviare questo disturbo, più o meno efficaci.

Molti hanno scoperto che in realtà è la natura stessa a fornirci un semplicissimo rimedio per mantenere la pelle idratata ed elastica: l’olio vegetale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’olio vegetale è il prodotto più semplice e più naturale in assoluto da applicare sulla pelle. I più popolari a questo scopo sono il profumatissimo olio di cocco, il sontuoso olio di argan, e il più modesto ma non meno efficace olio di mandorle.

Ma in realtà non è necessario spendere così tanto per un prodotto specifico per la pelle.

Non c’è bisogno di prodotti esotici, un alimento che abbiamo proprio tutti in cucina è perfetto per combattere la secchezza della pelle.

L’olio di oliva è perfetto anche per la pelle

Di quale alimento stiamo parlando? Del comunissimo olio di oliva. Proprio così: l’olio di oliva non è indispensabile soltanto in cucina, bensì può diventare un grande alleato anche in bagno. Dopotutto, la tradizione di utilizzare l’olio di oliva durante la nostra routine di bellezza ha antiche e nobili origini. Già i greci e i romani si cospargevano di olio di oliva prima e dopo il bagno, per idratare la pelle e renderla morbida e profumata. Anche noi possiamo approfittare di questo elisir di bellezza tradizionale e a chilometri zero.

Non c’è bisogno di prodotti esotici, un alimento che abbiamo proprio tutti in cucina è perfetto per combattere la secchezza della pelle.

Ma come sfruttare al meglio l’olio di oliva nel bagno?

Teniamone una boccetta nella doccia

L’olio di oliva è perfetto per prevenire arrossamento, prurito, desquamazione e pelle secca, soprattutto sulle gambe e sulle braccia. Usarlo è facilissimo: basta tenere una boccetta di olio di oliva nella doccia. Appena finiamo di lavarci, con la pelle ancora umida, prendiamo una generosa porzione di olio e cospargiamola su gambe e braccia, massaggiando per qualche secondo. La nostra pelle e il nostro portafoglio ci ringrazieranno.

Ecco invece qual è l’olio migliore per idratare i capelli senza ungerli per una chioma sempre perfetta.