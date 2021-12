Si sa, le lenticchie sono un elemento immancabile nelle cene dell’ultimo dell’anno. Ma non tutti sanno che questo ingrediente si presta benissimo anche a delle preparazioni capaci di rallegrare anche la più attesa festività dell’anno. Infatti, non c’è bisogno di aspettare Capodanno per gustare questa semplice ricetta perfetta anche per il cenone di Natale. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Ingredienti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per preparare questa semplice quanto gustosa ricetta bastano questi ingredienti facilmente reperibili:

pane toscano 120 gr;

olio extravergine 100gr;

lenticchie grandi 300gr;

salsiccia cruda 100gr;

sale a piacimento;

funghi 200gr;

pepe nero a piacimento;

vino rosso 1 bicchiere;

pomodori secchi 2;

salsa di pomodoro 0.8lit;

salsa di pomodorini 200lt;

prezzemolo a piacimento;

aglio 2 spicchi.

Non c’è bisogno di aspettare Capodanno per gustare questa semplice ricetta perfetta anche per il cenone di Natale

In preparazione per l’attesissimo cenone di Natale noi di ProiezionidiBorsa abbiamo presentato ai nostri lettori tantissime ricette tanto semplici da preparare quanto buone da gustare. Ad esempio, abbiamo spiegato come preparare un primo piatto un piatto semplice e decisamente gustoso con cui imbandire le nostre tavole a Natale. Inoltre abbiamo presentato un secondo piatto francese super economico ma estremamente raffinato che potrebbe salvarci con stile il cenone di Natale.

Oggi invece andremo a scoprire come preparare un semplice antipasto con cui aprire la cena più attesa dell’anno.

Per prima cosa prendere i funghi, sciacquare, asciugare e tagliare a fette sottili. Secondariamente prendere il prezzemolo, lavare, asciugare e mettere da parte. Prendere ora la salsiccia e dividere a metà. Ridurre 50 grammi in pezzi grossi e 50 grammi in pezzettini piccoli. Infine, prendere gli spicchi d’aglio, ripulire dalla buccia, lavare e mettere da parte. Prendere ora una pentola capiente e versarvi un cucchiaio d’olio.

Accendere il fornello a fiamma bassa, scaldare l’olio e versarvi uno spicchio d’aglio. Eliminare lo spicchio d’aglio quando si sarà dorato e versare nella padella la salsiccia tagliata grossa e metà dei funghi preparati. Rosolare a fiamma bassa per pochi minuti e aggiungere le lenticchie. Alzare la fiamma, rosolare e infine sfumare con mezzo bicchiere di vino rosso.

Abbassare nuovamente la fiamma, aggiungere i pomodori secchi, la passata di pomodori e di pomodorini e far cucinare a fiamma bassa per due ore. Tenere sempre sotto controllo la cottura, aggiungendo dell’acqua nel momento in cui le lenticchie si siano ristrette troppo.

Terminiamo la preparazione

Quando mancherà circa mezz’ora alla fine della cottura prendere due padelle capienti. In una delle due versare dell’olio, scaldare e aggiungere uno spicchio d’aglio. Eliminare quest’ultimo quando si sarà dorato e versare i funghi. Far cucinare e, sul finire, aggiungere la salsiccia sminuzzata finemente. Finita la preparazione aggiungere del prezzemolo tritato finemente e lasciar riposare.

Nella seconda padella preparare invece i crostini. Versare quindi nella stessa dell’olio e scaldare. Ripassare i crostini di pane precedentemente preparati nell’olio e mettere da parte. Quando le lenticchie saranno pronte, spegnere la fiamma, salare, pepare e lasciare a riposare per alcuni minuti. Trasferire infine in un mixer e frullare il tutto.

Prendere ora i crostini, spalmarvi uno strato della crema appena formata e aggiungere i funghi e la salsiccia preparati precedentemente. Continuare con il procedimento fino ad aver terminato i crostini. L’antipasto del Natale è pronto per impreziosire una bellissima cena tra parenti e amici.

Approfondimento

Altro che botti di Capodanno, il 2022 riserva una strada lastricata di oro e una marea di fortuna per questi segni zodiacali