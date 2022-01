Quando si pensa all’alimentazione dei conigli una delle prime immagini che viene in mente è quella di Bugs Bunny con l’iconica carota. Per questo alcune persone sono convinte che la dieta di questi animali consista per la maggior parte in quest’ortaggio.

In realtà si sbagliano. Anzi, l’alimentazione dei conigli non dovrebbe mai includere molte carote poiché contengono molti zuccheri, un cui eccesso porta carie e problemi digestivi. Non carote, ma ecco cosa deve mangiare un coniglio nano per stare sempre in salute.

L’alimento più importante è il fieno

Il fieno non deve mai mancare nella gabbia di un coniglio nano e deve essere sostituito ogni giorno. Gli adulti mangiano Timoteo, prato e fieno d’avena. I cuccioli invece hanno bisogno di tipologie di fieno diverso, come l’Alfalfa.

Quest’alimento fornisce ai conigli tutte quante le fibre di cui hanno bisogno. Inoltre gli consente una masticazione prolungata, che aiuta a prevenire i problemi ai denti, è un alimento completo e poco calorico e contribuisce a prevenire i blocchi intestinali.

Da non sottovalutare anche le erbe miste di campo

Anche queste contengono sali minerali e altri nutrienti molto importanti per il coniglio. L’importante è non dargli erba trattata con pesticidi o sostanze potenzialmente nocive per la sua salute. Inoltre, non deve assolutamente essere in fermentazione.

Se non si ha occasione di dargli erba, aumentare la dose di verdure. È importante che il coniglio non mangi piante tossiche o legni come quelli di conifere, agrumi o di drupacee come l’albicocco e il pesco.

Le verdure che devono essere somministrate quotidianamente al coniglio sono quelle con un maggior contenuto di fibre. Ogni giorno potrà mangiare sedano, finocchio, radicchio, indivia e catalogna. Con moderazione, possono mangiare le carote e persino le loro cime, le crucifere, i pomodori e i peperoni opportunamente puliti.

Non devono mai consumare legumi, mais, porro, aglio e cipolla. Una volta a settimana, possono mangiare frutta fresca. I frutti che amano di più sono fragole, lampone, banane, ananas e mele. Quella secca è da somministrare molto raramente. L’uva passa, molto amata da questi animali, può essere saltuariamente utilizzata come premietto.

La frutta e la verdura non deve essere fredda di frigo e bisogna lavarla, rimuovere i semi ed eventuali rametti, piccioli e foglie (come nel caso del pomodoro) e tagliarla a pezzettini prima di metterla nella ciotola del coniglio.

