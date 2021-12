Gli amanti della linea faranno una bella fatica a resistere a tutte le tentazioni che il periodo natalizio porta con sé. Infatti per tutto il prossimo mese le tavole saranno costantemente imbandite di panettoni e pandori che delizieranno i nostri palati dopo abbondanti pranzi e cene.

Sarà necessario limitarsi un po’, è vero, ma concedersi qualche gustosa eccezione ogni tanto è legittimo e meritato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, per quanto sconfinata, la tradizione natalizia ogni tanto ci costringe a rimanere inchiodati sugli stessi piatti. Oggi invece vogliamo presentarne uno che saprà soddisfare anche il palato più esigente ma che non sempre viene portato in tavola.

Si tratta dell’arrosto d’anatra, un piatto gustoso e ricco di sapore da portare in tavola nei giorni di festa. Infatti, non cappone e vitello ma questo delizioso arrosto sbalordirà gli ospiti per le feste di Natale.

Ingredienti e preparazione

Per l’arrosto abbiamo bisogno di:

1 anatra;

1kg di zucca;

4 patate;

2 arance;

1 spicchio d’aglio

Rosmarino.

Procuriamoci un’anatra e puliamola accuratamente, operazione che possiamo lasciar fare al macellaio. Pulita l’anatra la condiremo al suo interno con dell’olio di oliva, uno spicchio d’aglio in camicia schiacciato, del rosmarino e un’arancia fatta a pezzi. A questo punto trasferiamo il tutto su una pirofila da forno.

Non cappone e vitello ma questo delizioso arrosto sbalordirà gli ospiti per le feste di Natale

Nel frattempo laviamo e sbucciamo le patate e la zucca per poi tagliarle a cubetti della stessa dimensione. A questo punto, sbucciamo anche la seconda arancia e ricaviamone degli spicchi.

Disponiamo arancia, zucca e patate tutte intorno all’anatra nella pirofila e irroriamo con abbondante olio di oliva. Non resta che correggere di sale, aggiungere ulteriore rosmarino e uno spicchio di aglio all’esterno ed infornare il tutto.

L’anatra dovrà essere infornata a 160° per circa un’ora avendo l’accortezza di bagnarla frequentemente con l’olio di cottura. Questo la terrà ben idratata ed eviterà una carne asciutta e allo stesso tempo conferirà sapore all’anatra.

Dopo circa un’ora avremo ottenuto un fantastico arrosto dal sapore originale che saprà conquistare ogni ospite.

La variante del ghiottone

Se volessimo dare un ulteriore spinta al piatto, possiamo aggiungere ulteriori ingredienti nel ripieno. Possiamo infatti farcire l’anatra con del macinato di maiale per conferire maggior sapore e struttura. In questo caso la cottura dovrà essere prolungata di qualche minuto.

Approfondimento

Spaghetti alle vongole stellati con questi segreti da chef per renderli cremosi come al ristorante