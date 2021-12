Non cappelli e sciarpe è questo l’accessorio invernale che torna di moda ideale per mantenersi caldi anche nelle giornate fredde e piovose

Sciarpe e cappelli sono il must have degli armadi invernali, ideali per affrontare le fredde e uggiose giornate della stagione fredda.

Accessori utili a mantenersi caldi e allo stesso tempo essere fashion e glamour. Un modo eccellente per completare look anche monocromatici, per dare un tocco di colore.

A giocare un ruolo chiave nell’abbigliamento invernale ritroviamo anche i cappotti. Capi questi che ci permettono di mantenerci caldi e ben protetti dalle intemperie, senza rinunciare a stile ed eleganza. Scegliere quello giusto è fondamentale, infatti, basta cappotti di lana e noiosi piumini, è questo il capo invernale che torna di moda, sta spopolando e sta bene su tutto.

Per mantenersi caldi, infatti, basta coprire bene alcune zone del corpo, senza necessità di dover indossare strati e strati di panni. Infatti basta maglioni di lana e dolcevita è questo il capo invernale che torna di moda e sta spopolando ideale per mantenersi caldi anche nelle giornate più fredde.

Per superare le fredde e uggiose giornate invernali servono i giusti capi. Tuttavia sono gli accessori a fare la differenza e a risultare più risolutivi.

Infatti, la moda 2022 oltre a sciarpe e cappelli punta su accessori indispensabili e fashion come i guanti e i collant.

Accessori questi che completano i look dandogli grande charme e che permettono di tenere gambe e mani ben calde.

A tal proposito le proposte dei grandi marchi sono davvero tante, basterà scegliere quelli più adatti al proprio stile, per completare i propri outfit.

Un tocco di charme

Tra questi troviamo i guanti, accessori non sempre amati, ma che in realtà hanno grandi benefici sul nostro corpo durante le giornate invernali.

Infatti, tenere le estremità del corpo ben calde, ci permette di non avvertire quella spiacevole sensazione di freddo e di mani immobilizzate e dolenti. Inoltre indossare questi accessori ci permette di tenere le mani riparate e di evitare la formazione di antiestetiche e dolorose feritine, talvolta sanguinanti.

I guanti, inoltre, sono accessori belli da vedere ma che donano anche ai look una certa classe. Tra i tanti modelli a fare scalpore sono quelli di eco pelle colorati che donano un tocco di stile e colore.

A farsi strada troviamo anche i guanti in lana decorati con borchie e cristalli.

Non solo cappelli e sciarpe

Un altro accessorio indispensabile che quest’anno va tanto di moda sono collant ricamati e con stampe. Solitamente li indossiamo rigorosamente neri ma quest’anno vanno molto di moda anche nei colori borgogna e verde bosco.

Le preferite restano sempre le calze ricamate e lavorate effetto pizzo. Molto gettonate anche quelle con le scritte rock e romantiche.

Quindi non cappelli e sciarpe è questo l’accessorio invernale che torna di moda ideale per mantenersi caldi anche nelle giornate fredde e piovose.