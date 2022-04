Quasi tutti abbiamo avuto almeno una volta nella vita un pesce rosso. Dopo averlo portato in casa nella vaschettina in plastica, siamo passati all’acquario. Ci sembrava il minimo per creare un ambiente confortevole al nostro pesciolino.

Abbiamo provato a prendercene cura in tutti i modi, ma purtroppo il pesciolino non è sopravvissuto. Forse non conoscevamo tutti gli errori da evitare per farlo vivere a lungo. Ma ecco che ci ritroviamo con questa vasca in vetro tutta decorata e non sappiamo che farne.

Una perfetta vasca di vetro solido che prende polvere nel nostro garage, occupando solo spazio. Ma ecco qualche idea creativa per riciclarla e creare oggetti non solo utili, ma anche decorativi.

Non buttiamo via il vecchio acquario quando possiamo riciclarlo con queste idee creative per arredare e abbellire casa

Una delle soluzioni più comuni è trasformarlo in una tartarughiera. Anche l’acquario, togliendo la parte superiore dove sono posizionati luci e filtri, può diventare una tartarughiera. Se il filtro si può staccare completamente dal coperchio superiore, possiamo riutilizzarlo. Infatti, le tartarughe hanno bisogno di acqua pulita e un filtro apposito per rimuovere residui di mangime ed escrementi. Aggiungiamo dei sassi e una piattaforma rialzata, per creare uno spazio perfetto per la nostra tartaruga. Riempiamo la vasca fino circa alla metà ed ecco uno spazio per tartarughe ideale.

Non solo tartarughiera

Possiamo utilizzare il vecchio acquario trasformandolo in terrario decorativo. Posizioniamolo all’ingresso, in giardino o anche in balcone per creare un angolo verde. Ideale per le piante grasse e le succulente, ma anche per quelle carnivore.

Se vogliamo un terrario più classico, utilizziamo le succulente e decoriamolo con rametti di legno. Posizioniamo dell’argilla espansa e uno strato di ghiaia sul fondo. Altrimenti possiamo inserirci delle piantine carnivore, che però hanno bisogno di un ambiente umido. Quindi un fondale con della ghiaia, poi della torba e spruzziamole con dell’acqua.

Per finire, se abbiamo un giardino, possiamo creare una sorta di laghetto o paludario. Interriamo la vasca in vetro, scavando una buca poco profonda. Riempiamolo di acqua e posizioniamoci delle piante acquatiche o delle alghe. Ninfee, fiori di loto o anche semplici piante palustri per creare un angolo delizioso che ci invidieranno tutti.

Quindi, non buttiamo via il vecchio acquario, ma riutilizziamolo per questi geniali progetti per arredare casa. Tanti oggetti di uso comune possono avere una seconda vita, basta usare un po’ di creatività. Anche una camicia che non possiamo più usare può diventare utile per tantissimi usi.

