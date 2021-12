Oltre alla immancabile e imprescindibile moka, molti italiani hanno in casa anche una macchina del caffè elettrica. Queste macchinette di solito funzionano con dei filtri, cioè dei ‘cestini di stoffa’ a forma di piramide, in cui si inserisce il caffè macinato. Ma molti non sanno che questi filtri non sono utili soltanto per prepararci una bella tazza di caffè lungo al mattino, ma hanno anche moltissimi altri usi in casa, alcuni dei quali insospettabili. Oggi analizzeremo tre usi alternativi dei filtri per la macchinetta del caffè che sono alla portata di tutti e veramente semplici da mettere in pratica.

Non buttiamo via i vecchi filtri del caffè, perché hanno questi tre usi utilissimi in casa

I filtri per il caffè sono costituiti da un materiale che può tornarci estremamente utile in casa. Si tratta infatti di una stoffa che non lascia residui, che è traspirante e permeabile, ma che allo stesso tempo ha una trama molto fine, e quindi non lascia passare alcun tipo di detrito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Proprio per queste loro caratteristiche, i filtri per le macchinette del caffè possono tornarci utilissimi non solo in cucina. Non buttiamo via i vecchi filtri del caffè, perché hanno questi tre usi utilissimi in casa. Vediamo quali.

Per pulire vetri e specchi

Uno dei peggiori inconvenienti che possono capitarci quando puliamo la casa, è di ritrovarci i vetri e gli specchi pieni di aloni e ‘strisciate’. Questo di solito accade perché abbiamo utilizzato il materiale sbagliato per asciugarli. Non dobbiamo infatti utilizzare stoffe che lasciano ‘pelucchi’ o residui, e men che meno carta come carta igienica o carta da cucina. Per avere vetri e specchi sempre perfetti, occorrono invece materiali che non lasciano residui. Ed è qui che i filtri del caffè ci possono venire in aiuto. Passiamoli sui vetri per un risultato perfetto.

Da mettere nei vasi per non far uscire la terra

I vasi da giardino hanno di solito un buco sul fondo per far drenare l’acqua in eccesso. Ma da quel buco possono anche fuoriuscire terra e sabbia. Per evitare disastri in casa o sui balconi, mettiamo in fondo al vaso, prima di inserire la terra, un filtro del caffè. Farà passare l’acqua senza permettere a terra e sabbia di uscire.

Per asciugare pentole, bicchieri e posate senza residui

Se vogliamo dei bicchieri splendenti, e delle posate senza antiestetici aloni, utilizziamo i filtri del caffè per asciugare le stoviglie dopo il lavaggio. I filtri del caffè faranno un lavoro eccellente, e avremo una cucina pulitissima e brillante.

Approfondimento

Per le pentole incrostate è da provare questa alternativa geniale alla paglietta metallica