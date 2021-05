A meno che non si tratti di vecchi CD del nostro gruppo preferito o DVD dei film che adoriamo, ecco come possiamo riusarli. Il vantaggio di questi oggetti è che hanno la parte inferiore che è riflettente e si adatta perfettamente per creare oggetti luminosi.

In effetti con CD e DVD possiamo veramente inventare qualunque cosa, E quindi non buttiamo via i vecchi CD e DVD perché saranno utili per creare oggetti per decorare la casa con creatività. Sta veramente solo a noi sbizzarrire la fantasia.

Un lampadario stroboscopico

Chi non ha mai sognato di avere un lampadario stroboscopio in casa? Ricreare questa atmosfera disco anni ’70-’80 è facile. Basta prendere i nostri vecchi CD e DVD e cominciare a spezzettarli creando dei frammenti quadrati da incollare su una sfera. È consigliabile utilizzare la colla a caldo per essere sicuri che i pezzi restino ben fissati alla struttura che abbiamo scelto come lampadario.

Sempre per sfruttare il magico potere riflettente della luce, possiamo creare una cornice specchio con i frammenti di questi vecchi dischi.

Non buttiamo via i vecchi CD e DVD perché saranno utili per creare oggetti per decorare la casa con creatività

Inoltre possiamo creare degli oggetti di decorazione ridipingendo con delle tempere o pennarelli indelebili i CD e DVD. Possiamo anche appenderne più di uno ad un filo da attaccare in alto al gancio sul soffitto.

Oppure, incollando dei gusci di uovo spezzettati sul CD possiamo pitturare e disegnare dei paesaggi in rilievo. Non c’è veramente limite alla creatività e alle idee per creare oggetti con i CD e i DVD vecchi.

Infine, potremo anche rivestire un tavolo od un mobile incollando sempre i frammenti lasciando la parte riflettente in alto. In questo modo la superficie del tavolo o dell’oggetto in questione sarà a specchio e darà un nuovo tocco di stile alle nostre stanze.