Il dolce perfetto per l’estate è, ovviamente, il gelato. Con la sua bontà e freschezza, porta sollievo nella bocca di molti. Tanti però, subito dopo averlo finito, cestinano tutto ciò che ne è rimasto.

Tra tutte le rimanenze, però, non buttiamo via i bastoncini del gelato perché sono utilissimi per decorazioni fai-da-te. Cominciando a collezionarli fin da subito, potremmo presto realizzare alcuni dei progetti illustrati in seguito.

Uno dei progetti più semplici, eppure d’effetto, consiste nell’utilizzarli come una sorta di tela. Basta attaccare i bastoncini uno vicino all’altro con la superficie piatta diretta verso di noi. Spesso c’è chi li attacca direttamente su un’altra superficie, come il cartone, per evitare che i pezzi si stacchino. Le colle più indicate sono la PVA impermeabile, la colla vinilica o la super colla.

Una volta unite insieme, possiamo utilizzare la nostra tela fai-da-te e dipingere tutto ciò che desideriamo.

Per fare dei vasi

In questo caso, la colla a caldo è particolarmente consigliata. Per prima cosa, formiamo una base in modo analogo alla “tela” spiegata precedentemente.

Successivamente, attacchiamo le stecche una sopra l’altra, stavolta usando la colla sulla superficie più estesa e con la parte sottile rivolta verso l’esterno.

Possiamo sia creare quattro “pareti”, a formare un vaso rettangolare o quadrato, oppure disporre i bastoncini a scala a chiocciola.

Potremo utilizzare il nostro vaso sia per disporre fiori o come semplice portaoggetti.

Per fare scaffali

Pochi si aspetterebbero di poter creare degli scaffali da bastoncini per i gelati. Invece, è possibilissimo.

Disponiamo i bastoncini a formare un esagono o un ottagono. Tutte le estremità devono appoggiarsi sulle altre stecche per evitare il crollo.

Incolliamo il tutto sulla superficie piatta, aggiungendo uno strato mano a mano, fino a che non raggiungiamo lo spessore desiderato.

Possiamo attaccare i nostri scaffalini al muro in qualsiasi maniera desideriamo, appoggiandoci oggetti abbastanza leggeri come precauzione.

