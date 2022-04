L’inizio della primavera segna indubbiamente un cambiamento nelle abitudini e nella quotidianità di tutti, oltre che ovviamente nei ritmi della natura.

Approfittando del bel tempo, molti riprendono a fare camminate all’aria aperta.

La stagione che vede protagonisti piante e fiori, poi, non potrebbe che essere celebrata in particolar modo dagli amanti del giardinaggio.

Giardini, terrazze e balconi tornano a riempirsi di colori e sfumature, dopo aver sofferto il gelo degli interminabili mesi invernali.

Primule, petunie, gerani e rose, ma anche piantine come quelle di limoni e basilico tornano finalmente alla ribalta.

Ma c’è spazio anche per qualcosa di più originale, sebbene altrettanto poco impegnativo da gestire, come la Paulownia, che purifica l’aria ed è semplicemente meravigliosa.

Per completare il già abbondante scintillio color arcobaleno, non mancano poi oggetti di design come, ad esempio, gnomi da giardino o candele profumate.

A tal proposito, abbiamo già visto come riciclare i vecchi barattoli in vetro per avere una nota di colore in più, rendendo l’atmosfera più accogliente.

In ogni caso, potremmo recuperarli anche per graziose decorazioni. Non buttiamo neanche smalti e ombretti scaduti, che risulteranno particolarmente utili.

Se abbiamo già visto che lo smalto trasparente, anche scaduto, può essere un buon rimedio contro le calze smagliate, non mancano idee di riciclo creativo.

In effetti, possiamo revitalizzare vecchie tazze o barattoli proprio utilizzando i cosmetici andati a male, senza dunque bisogno di fare particolari spese.

Non buttiamo smalti e ombretti scaduti ma riutilizziamoli per queste decorazioni primaverili ottime per stupire famiglia e amici

Basterebbe far sciogliere in una bacinella d’acqua i nostri cosmetici scaduti per poi immergere in questa soluzione un vecchio contenitore.

Dopo averlo fatto asciugare per circa 6 ore, otterremo un risultato sorprendente.

Il nuovo vasetto può essere usato per abbellire salotti e davanzali, ma anche per piantarci dei semini da regalare poi agli amici.

Un’idea altrettanto simpatica in previsione della Pasqua potrebbe essere quella di riempirlo con ovetti di cioccolato di vari gusti come piccolo cadeau.

Ancora, possiamo dargli una certa funzionalità, utilizzandolo per conservare i dischetti di cotone e tenerli ordinati.

Ma gli smalti possono essere usati anche in sostituzione delle tempere, per decorare segnalibri o cartoline fai da te, che sicuramente possono risultare altrettanto gradite.