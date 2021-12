La gara di chi ha ricevuto più regali ormai è terminata e, soddisfatti dei doni, non resterà che buttare via tutti gli imballaggi accumulati. Ma non è così semplice liberarci di tutte le cartacce e probabilmente dovremo aspettare giorni prima di gettarli. Il risultato è spesso una casa sommersa dai rifiuti di carta, perché altrimenti rischieremmo di inquinare l’ambiente.

Gli scarti ormai inutilizzabili potranno diventare cenere del camino oppure andranno a finire nel cestino dell’indifferenziato. Se siamo stati abbastanza bravi da scartare con cautela i nostri regali, però, preservando gli imballaggi di diverso tipo, allora potremo riutilizzarli in modo utile. In questa maniera rispetteremo l’ambiente e risparmieremo qualche euro, che non guasta mai.

Non buttiamo scatole e carta dei regali perché possiamo usarle per queste idee creative

Anche se di varie forme e tipologie, le confezioni potranno diventare creazioni facili da realizzare e utili per la casa e per i nostri animali.

In poche mosse, trasformeremo le scatole rigide di cartone, più o meno grandi, in comode cucce per i nostri amici pelosi. Per fare stare comodo fido, o il micio, prediamo la scatola e ritagliamo, nel lato più corto, un rettangolo, che sarà la “porta d’ingresso” della cuccia. All’interno, per concludere, inseriamo una calda coperta ed il giochino preferito. Se volessimo abbellirla, incolliamo sulle pareti esterne le carte colorate dei regali, creando con le forbici delle stelline o dei cuoricini.

Gli involucri di cartone, però, potranno diventare anche dei porta oggetti o portapenne, comodi e pratici, per sistemare tavoli e scrivanie. Basterà tagliare a metà la scatola, lasciando la parte chiusa e sigillata alla base, poi inseriamo dei rotoli, finiti di carta igienica per organizzare oggetti, penne, matite e colori. L’esterno decoriamolo facendo un decoupage con la carta regalo che più ci piace.

Altre semplici idee

Per quanto riguarda le carte colorate dei regali di Natale, sono preziose per realizzare buste, utili per i prossimi compleanni o ricorrenze speciali. Ritagliamo un rettangolo e pieghiamolo a metà, incolliamo i bordi laterali con della colla o sigilliamo con la spillatrice. Non resterà che inserire, al momento giusto, il bigliettino all’interno e poi incolliamo l’estremità superiore, prima di consegnarla.

Potremo anche usare le fantasie più belle per fare i classici lavoretti di decoupage su oggetti da abbellire. Inoltre, potremo conservare l’altra carta per fare dei graziosi fiocchetti da inserire nei pacchetti regali che faremo durante l’anno. Ritagliamo dei lunghi rettangoli ma stretti, della grandezza che desideriamo, con le estremità leggermente più larghe, imitando la forma di un classico fiocco. Al centro, inseriamo una striscetta di carta regalo, fissandola sul retro con la colla o una spilla. Quindi, non buttiamo scatole e carta dei regali perché possiamo usarle per queste idee creative.

