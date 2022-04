Non buttiamo più il vino avanzato o inacidito perché vale oro per casa e giardino ed i risultati saranno davvero strepitosi

Pasqua e Pasquetta sono ormai finite. Insieme a loro, sono finiti anche gli alimenti che abbiamo comprato in vista delle festività? Abbiamo cucinato e mangiato tutto? Nell’ipotesi in cui qualcosa sia ancora rimasta, aspettiamo prima di buttare tutto nella spazzatura. Vi sono alcuni alimenti, infatti, che possono tornarci particolarmente utili. Per esempio, l’uovo di cioccolato può essere riciclato per creare tanti dolci. Ma soprattutto la carta dell’uovo e non solo possono essere riciclati per risolvere un problema comune tanto fastidioso.

In effetti, sono tanti gli alimenti che non sapevamo servissero per altre funzioni. Più di quello che potremmo immaginare. Sapevamo già che l’acqua di cottura della pasta è molto utile per diverse funzioni? Ebbene sì, è una preziosa alleata per le pulizie, per esempio.

Su questa scia, anche l’impensabile vino può essere riciclato per funzioni diverse da quella per cui lo acquistiamo. Sicuramente, sarà avanzata qualche bottiglia a metà. Chissà perché, ma conserviamo in frigo sempre il fondo di bottiglia. Eppure, facciamo bene a conservarlo.

Il riciclo del vino in cucina

Non buttiamo più il vino avanzato o inacidito, è fenomenale non solo in cucina ma anche per la casa in generale, nonché per le piante. Se il vino avanzato è ancora in ottimo stato, in quanto è stato aperto da poche ore, potremo riutilizzarlo in ambito culinario. Possiamo usarlo per sfumare le pietanze, oppure per fare delle riduzioni o delle creme di accompagnamento alla carne o ai formaggi.

Per fare la riduzione, in cui si usa preferibilmente il vino rosso, ci serve un tegame in cui aggiungere il burro e poi la cipolla tritata. Non appena sarà dorata, aggiungiamo il vino e aspettiamo che si riduca. Versiamo qualche mestolo di brodo vegetale, delle spezie o erbe aromatiche a piacere e, infine, lo zucchero. Nel frattempo, facciamo sciogliere, in poca acqua, un cucchiaio di amido di mais e aggiungiamo alla cottura. Non appena la salsa sarà densa e cremosa, possiamo spegnere il fuoco.

La crema per affiancare i formaggi, invece, può essere realizzata unendo il vino alla cannella e ai chiodi di garofano.

Non buttiamo più il vino avanzato o inacidito perché vale oro per casa e giardino ed i risultati saranno davvero strepitosi

Per quanto riguarda la casa, il vino bianco può essere usato come sostituto dell’aceto bianco. Hanno composizione simile, sebbene il vino contenga una componente alcolica. Per questo motivo, è un ottimo disinfettante che può essere usato all’interno del mocio, oppure per far brillare gli specchi e le superfici. Attenzione solo a non usarlo nella pulizia di materiali delicati.

Infine, il vino può essere usato come concime per le nostre piante. La sua composizione fa talmente bene che le piante gradiranno. Basta aggiungere il vino all’acqua e spruzzare direttamente sul terreno.

