È successo a tutti almeno una volta e non c’è niente di cui vergognarsi. Abbiamo comprato dei vasetti di yogurt e ce ne siamo dimenticati abbandonandoli in frigo. Quando ci ricapitano in mano scopriamo che sono scaduti da pochi giorni e dobbiamo buttarli via. Ma se ci dicessero che non è necessario gettarli nella spazzatura?

Possiamo infatti utilizzare gli yogurt scaduti per trattare il nostro corpo e i nostri capelli. Sembra assurdo, ma è tutto vero. Lo yogurt, infatti, ha poteri idratanti ottimi per il nostro corpo. Quindi, non buttiamo lo yogurt scaduto ma usiamolo per curare corpo e capelli in questi 3 semplici modi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Uno scrub corpo efficace ma delicato

Lo yogurt scaduto è perfetto per fare uno scrub corpo fai da te. Per prepararlo basta avere a disposizione un vasetto di yogurt, del sale grosso e dello zucchero bianco o di canna. Versiamo lo yogurt in una ciotolina e aggiungiamo un cucchiaio di sale grosso e uno di zucchero. Se vogliamo avere anche un’azione nutriente, possiamo aggiungere anche un cucchiaino di miele.

Dopo aver mescolato il tutto strofiniamolo delicatamente su gambe e braccia. Quindi risciacquiamoci sotto la doccia. La nostra pelle sarà morbida e liscia come non mai.

Non buttiamo lo yogurt scaduto ma usiamolo per curare corpo e capelli

Sia corpo che capelli beneficiano dallo yogurt scaduto. Possiamo infatti usare lo yogurt in caso di leggere scottature della pelle. Bisogna semplicemente spalmarlo sull’area interessata e lasciarlo in posa per qualche decina di minuti. La nostra pelle ci ringrazierà.

Se invece vogliamo migliorare l’aspetto dei nostri capelli, possiamo aggiungere lo yogurt scaduto all’impacco di henné. Non importa se lo yogurt è bianco o alla frutta. Allo stesso tempo non cambia nulla se l’henné è rosso, castano o mogano. Il risultato non varierà. Oltre allo yogurt possiamo anche aggiungere un filo d’olio per dare lucentezza o del thè nero per dare maggiore intensità al colore. Otterremo capelli sani e lucidi.