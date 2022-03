Apriamo l’armadio della nostra camera e dentro troviamo infinite magliette o camicie che non mettiamo. A volte le lasciamo lì e facciamo finta di nulla, altre volte invece facciamo il famoso decluttering. E quindi svuotiamo l’armadio e iniziamo a dividere i nostri vestiti tra cose che mettiamo e cose che non indossiamo. Poi tra le cose che non mettiamo facciamo un’ulteriore suddivisione tra le cose che potremmo ancora mettere e quelle che invece proprio non indossiamo mai. Quest’ultimo gruppo è quello su cui andremo a lavorare.

Le vecchie t-shirt, camicie o in generale i vecchi capi possiamo portarli in vari centri di raccolta, che li smisteranno a chi ne ha più bisogno. Se sono però capi rotti, allora possiamo portarli presso alcune aziende che dai vecchi filati creano nuovi capi. E questa è la moda ecologica e sostenibile. Se però abbiamo qualche maglietta o camicia di cotone, possiamo anche tenerla per fare le pulizie di casa.

Le nostre vecchie magliette e camicie, infatti, sono utilissime per pulire casa. Non per spolverare i mobili, oppure per pulire i vetri, ma per ben altro. Con le magliette non sarà necessario apportare troppe modifiche, mentre invece se usiamo le camicie allora dovremo un pochino metterci mano. Infatti è necessario rimuovere tutti i bottoni presenti sulla camicia, tagliare il colletto e anche le maniche. Ma per farci poi cosa?

Non buttiamo le vecchie magliette e camicie perché usate così sono molto utili per pulire casa

Questi due capi possiamo usarli per la pulizia del pavimento. Come prima cosa passiamo l’aspirapolvere. Poi quando in casa non ci sarà più polvere, prendiamo una bacinella e riempiamola di acqua calda. Versiamo all’interno il nostro detersivo per pavimenti e poi inseriamo la maglietta oppure la camicia.

Tutto quello che dobbiamo fare è usare il capo da noi scelto come se fosse lo straccio per casa. Quindi prendiamo uno scopettone e iniziamo a lavare il pavimento. Per essere più comodi possiamo far passare il bastone dello scopettone nel collo della maglietta, in questo modo non sfuggirà via. Una volta che abbiamo finito di lavare casa, mettiamo questo capo tra gli stracci usati, laviamoli e poi mettiamoli via, pronti per essere usati nuovamente nelle prossime pulizie di casa. Allora, non buttiamo le vecchie magliette e camicie perché sono utili per lavare il pavimento di casa.

