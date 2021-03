A chi non è mai capitato di trovare in dispensa un pacco di fette biscottate aperte da qualche giorno e ormai un po’ mollicce e poco appetibili? In questi casi, la nostra prima tentazione potrebbe essere quella di liberarci dell’intero pacco e destinarlo al bidone dell’umido.

Ma azioni così estreme sono spesso non giustificate. Nella maggior parte dei casi, le fette biscottate possono essere recuperate facilmente mettendole ad asciugare per qualche minuto vicino a una fonte di calore. Se non ci fidiamo di questo metodo, però, non tutto è perduto. Anche le fette biscottate molli possono essere riutilizzate in cucina.

Non buttiamo le fette biscottate molli, possono trasformarsi in dolci buonissimi pronti in poche mosse.

Dolce al cucchiaio al caffè

Non abbiamo nessuna scusa per gettare via le fette biscottate se bastano pochi minuti per trasformarle in un dolce buonissimo e semplicissimo. Non buttiamo le fette biscottate molli, possono trasformarsi in dolci buonissimi pronti in poche mosse. Il procedimento per preparare un dolce al cucchiaio al caffè è semplicissimo. In un frullatore mettiamo le fette biscottate, del caffè freddo, e abbondante miele. Frulliamo il tutto fino ad ottenere una pasta abbastanza morbida. Coliamo la pasta in piccoli stampi, ad esempio quelli dei muffin. Mettiamo in frigorifero fino a quando si indurirà, poi estraiamo i dolcetti dagli stampi e ricopriamoli con una spolverata di zucchero a velo. Buonissimi!

Torta al cioccolato

Con le fette biscottate vecchie possiamo anche realizzare una vera e propria torta al cioccolato.

Basta frullare 300 gr di fette biscottate con un cucchiaio di cacao in polvere, mezzo litro di latte (anche vegetale), un albume d’uovo e una bustina di lievito per dolci. Una volta preparato l’impasto, trasferiamolo in una teglia da forno, e cuociamolo a 180º per circa 30 minuti. Avremo una torta buonissima e quasi a costo zero.

