La voglia di cucinare non c’è sempre e, allora, possiamo ordinare qualcosa d’asporto. Magari pizza, cinese oppure sushi. Se non si ha voglia di uscire di casa, possiamo ordinare sulle varie applicazioni dello smartphone, oppure possiamo recarci direttamente al ristorante, sempre se è vicino casa, e ritirare direttamente la cena lì.

Quando ordiniamo dal cinese, oppure dal giapponese, insieme al cibo arrivano anche le bacchette. Non sempre queste vengono utilizzate, perché risulta più facile mangiare con le posate che abbiamo a casa. E, quindi, le bacchette le teniamo nel cassetto oppure le buttiamo. Ma invece di buttarle, teniamole perché possono tornare utili. Ma in che modo possono essere utili e possiamo usarle? Le bacchette per mangiare il sushi sono molto utili in casa perché possiamo usarle per prenderci cura della piante.

Non buttiamo le bacchette del sushi o del cinese che ordiniamo perché potrebbero salvare le piante in casa

Alcune volte, osservando le piante che abbiamo in casa, notiamo come queste iniziano a pendere verso un lato. I motivi possono essere vari. Ad esempio, la terra che si sta rompendo perché le radici hanno bisogno di più spazio per crescere. Oppure il fatto che la nostra pianta cerca la luce e, quindi, pende verso la finestra.

Le bacchette del sushi in questo caso tornano molto utili per raddrizzare la nostra pianta. Possiamo usarle in due modi, a seconda della pianta che abbiamo.

Ad esempio, se sono delle orchidee oppure delle piante con il corpo piccolo, possiamo mettere le bacchette parallele al busto, inserendo parte della bacchetta nella terra.

Se invece sono piante più grandi, come ad esempio può essere la Yucca, che ha un tronco largo ed è alta, allora possiamo inserire la bacchetta perpendicolare al tronco. Dobbiamo inserirla tra il bordo del vaso e la base del tronco. Questa genererà della forza e andrà a tenere la pianta dritta.

Nel caso in cui una bacchetta non dovesse bastare, allora possiamo usarne due, entrambe distanziate di qualche centimetro. Basta, infatti, spezzare le bacchette in due. Piano piano, nel tempo, la pianta tornerà a crescere dritta. Se la pianta invece non è particolarmente alta, possiamo usare anche uno spago legato tre le bacchette e il piccolo tronco. In questo modo, la pianta sarà tirata dalla parte opposta e resterà dritta.

Allora non buttiamo le bacchette del sushi o del cinese perché, se abbiamo delle piante che pendono in casa, queste le tireranno su.

Lettura consigliata

Per unghie macchiate e scure ecco un rimedio formidabile delle nonne di Francia