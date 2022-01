Non buttiamo la polenta avanzata ma usiamola per creare un piatto unico e sfizioso in pochi minuti

In questo periodo dell’anno sono pochi gli italiani che non si concedono un caldo piatto di polenta. Anzi, spesso è un’occasione di convivialità, anche perché se ne può preparare tanta spendendo pochissimo. Dopotutto, questo era il piatto povero per eccellenza. Oggi, invece, con qualche ingrediente in più, è diventata una vera e propria prelibatezza. Per questo, quando avanza, è un vero peccato buttarla o rassegnarsi a mangiare lo stesso piatto. Lasciamoci ispirare e prepariamo un piatto velocissimo e gustoso seguendo una ricetta semplice e alla portata di tutti.

Ingredienti

300 g di salsiccia;

polenta avanzata;

3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

2 zucchine;

pepe q.b.;

sale q.b.

Per riutilizzare la nostra polenta, possiamo realizzare dei gustosi spiedini. In questo modo, non dovremmo mangiare lo stesso piatto per diversi giorni consecutivi e nemmeno buttare del cibo ancora in ottimo stato. Inoltre, questa ricetta si adatta in modo perfetto a praticamente qualsiasi quantità di polenta. Basterà diminuire o aumentare i pezzi di polenta sullo spiedino.

Quindi, oltre agli ingredienti citati sopra, avremo anche bisogno di stecchini lunghi adatti alla preparazione degli spiedini.

Cominciamo proprio dalla polenta, tagliandola a cubi una volta solidificata. Per ottenerli, potrebbe essere necessario prima tagliare delle fette spesse circa 4 cm e poi ritagliare i cubi. Adesso, prepariamo gli altri ingredienti, tenendo le stesse dimensioni dei cubi di polenta. In questo modo la cottura potrà essere uniforme per ogni componente del piatto. Tagliamo le salsicce e poi le zucchine a fette piuttosto spesse. Adesso non ci resta che infilare polenta, zucchine e salsiccia nello stecchino e in pochi minuti avremo realizzato uno spiedino davvero sfizioso.

Ungiamo tutta la superficie dello spiedino con dell’olio extravergine e un tocco di sale e pepe, cercando di evitare la salsiccia. Mettiamo gli spiedini in forno statico a 200 °C dai 5 ai 10 minuti, per poi modificare le impostazioni. Trascorsa la prima parte di cottura, infatti, mettiamo il forno in grill e avviciniamo la teglia alla parte alta del forno. Facciamo cuocere gli spiedini per altri 5 minuti rigirandoli di tanto in tanto così da fare dorare ogni lato in modo uniforme.

Se tutto è andato bene, salsicce e zucchine saranno cotte alla perfezione e la polenta sembrerà fritta, cremosa dentro e croccante fuori.

Quindi, non buttiamo la polenta avanzata ma usiamola per creare un piatto unico e sfizioso in pochi minuti. Ecco anche altri 4 modi gustosi e veloci per riciclare la polenta avanzata dandole ancora più sapore.