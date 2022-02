Ormai in tanti si stanno adeguando e convertendo alla lotta contro lo spreco e, in particolare, quello alimentare.

Uno tra gli alimenti più gettati è proprio il pane.

Che si tratti di quello fatto o in casa o di quello acquistato in panetteria o al supermercato poco cambia. Se prodotto o acquistato in eccesso e non conservato adeguatamente, già dal giorno successivo potrebbe risultare difficile da mandar giù.

È così che spesso se ne vanno nel secchio dell’umido grandi quantità di questo prezioso alimento.

Un vero peccato non solo per le tasche ma anche al solo pensiero delle tante persone in difficoltà che non sono altrettanto fortunate.

Ecco, dunque, venirci incontro alcune ricette “anti spreco” e, in particolare, stavolta vogliamo presentarne una che è una vera leccornia.

Non buttiamo il pane raffermo, dunque, ma riutilizziamolo per preparare un pranzo alternativo di tutto rispetto.

I segreti per conservarlo al meglio

Abbiamo il nostro bel pane, fresco e fragrante, e non vogliamo che si sciupi nel giro di 24 ore.

Innanzitutto, se lo abbiamo fatto in casa e ci è avanzata della farina, evitiamo di buttarla. Conserviamola, perché ha dei fantastici usi alternativi per pulizia della casa e bellezza.

Se vogliamo, poi, che il nostro pane si conservi il più a lungo possibile il segreto è mantenere il giusto grado di umidità.

Evitiamo quindi di lasciarlo esposto all’aria e conserviamolo invece nella sua busta di carta, che a sua volta infileremo in una busta di plastica.

In questo modo la consistenza croccante fuori e morbida dentro non dovrebbe subire alterazioni prima del tempo.

Infine, ricordiamoci sempre un preziosissimo trucchetto della nonna. Inseriamo nella busta (o nel portapane) anche una fettina di mela. Lunga durata assicurata.

Non buttiamo il pane raffermo ma riutilizziamolo per questo piatto veloce e golosissimo che anche i bimbi ameranno

Se il nostro pane sembra davvero irrecuperabile niente panico.

Possiamo usarlo, infatti, per preparare un pasto veloce ma sfiziosissimo.

Ci serviranno pochi semplici ingredienti

1 litro di latte;

1 mozzarella;

prosciutto cotto;

3 uova;

1 cucchiaio di Parmigiano;

prezzemolo tritato;

olio EVO;

500 grammi di farina;

sale e pepe q.b.

Tagliamo il pane a fette spesse circa 1 cm e poi ogni fetta in due metà.

Bagnamo una delle metà nel latte e disponiamola su un vassoio, aggiungiamo il prosciutto e qualche fettina di mozzarella ben asciutta.

Bagnamo nel latte anche l’altra metà della fetta e chiudiamo il panino.

Sbattiamo le uova aggiungendo sale e pepe, prezzemolo tritato e un cucchiaio di parmigiano.

Intingiamo il panino e passiamolo poi nella farina.

A questo punto scaldiamo l’olio e friggiamo il tutto facendo dorare prima da un lato e poi dall’altro.

Pranzeremo così senza avere sprechi sulla coscienze e leccandoci i baffi.