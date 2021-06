Molti di noi hanno un grandissimo problema nella propria casa. E questo riguarda l’odore emanato da mobili e cassetti in cui si ripongono i vestiti e la biancheria intima. Stiamo parlando di zone della casa che rischiano di avere un odore sgradevole molto spesso, soprattutto se non vengono pulite con cura e frequenza. Però, potremmo cercare dei piccoli stratagemmi, che si basano soprattutto sul riciclo.

Non buttiamo il nostro reggiseno rotto perché sarà utilissimo per risolvere questo problema

Abbiamo appena affrontato il tema dell’odore negli armadi e nei cassetti. D’estate soprattutto, a causa delle alte temperature, non è raro sentire un odore sgradevole. Pensiamo anche alle pile di vestiti piene di sudore che sicuramente non migliorano la nostra situazione. In questo caso, forse pochissimi avrebbero pensato di usare un reggiseno per risolvere il problema. Ma il nostro vecchio amico, ormai rotto e inutilizzabile come capo di intimo, potrà davvero aiutarci, diventando un diffusore per ambienti.

Ecco come possiamo trasformare il nostro vecchio reggiseno in un particolarissimo diffusore di profumi per ambiente

Sembra davvero incredibile, ma un reggiseno potrà davvero diffondere dei buoni odori nel nostro armadio o nel nostro cassetto. Spruzziamo, come prima cosa, delle gocce del nostro olio essenziale preferito sulle coppe del reggiseno e aspettiamo circa 2 ore. Durante questo lasso di tempo, infatti, l’oggetto in questione assorbirà alla perfezione l’odore dell’olio essenziale che abbiamo appena utilizzato. Quando sarà trascorso il tempo, lasciamo il nostro reggiseno nella zona dell’armadio che sentiamo meno profumata. Il reggiseno sprigionerà un profumo davvero fantastico! Dunque, non buttiamo il nostro reggiseno rotto perché sarà utilissimo per risolvere questo problema! In questo modo, i mobili di casa avranno tutti un odore davvero gradevole e noi potremo ritenerci soddisfatti!

